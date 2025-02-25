Canan Karatay’ın ramazan sırrı ortaya çıktı! Sahurda tüketin, gün boyu aç kalmayın

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sahurda tok tutan ve sağlıklı besinler gündeme geliyor. Oruç süresince enerjik ve zinde kalmak isteyenler için Prof. Dr. Canan Karatay, sahur sofralarına eklenmesi gereken mucizevi bir besini açıkladı. Ünlü doktor, bu besinin hem bağışıklığı güçlendirdiğini hem de uzun süre tokluk hissi sağladığını belirtti.
Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, sahurda tercih edilmesi gereken en önemli gıdalardan birinin andız pekmezi olduğunu belirtti. Oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineralleri sağladığını vurgulayan Karatay, özellikle kan değerleri düşük olan bireylerin sahurda mutlaka tüketmesi gerektiğini ifade etti.
Karatay'a göre andız pekmezi, eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanılan güçlü bir besin. İçeriğinde yüksek miktarda demir ve mineraller barındıran bu pekmez, oruç sürecinde enerji seviyesini dengelemede önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda vücudun kan yapıcı hücrelerini destekleyerek demir eksikliğini gidermeye yardımcı oluyor.
✅ Kan Değerlerini Destekler
Andız pekmezi, kan içindeki demir seviyesini artırarak kan hücrelerini güçlendiriyor. Bu sayede sahurda tüketildiğinde, gün boyunca halsizlik ve baş dönmesi gibi sorunların önüne geçiyor.
✅ Karaciğeri Temizler
Prof. Dr. Canan Karatay, andız pekmezinin karaciğer üzerinde de oldukça etkili olduğunu belirtti. Karaciğerde biriken toksinleri temizleyerek ödem oluşumunu önleyebildiğini ifade eden Karatay, bu sayede vücudun daha dinç ve sağlıklı hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi.
✅ Uzun Süre Tokluk Sağlar
Sahurda tüketilen bu doğal besin, damarlardaki kan akışını düzenleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve metabolizmayı destekleyerek uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Oruç sürecinde mideyi rahatlatan ve enerji veren andız pekmezi, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Uzmanlar, andız pekmezinin faydalı olsa da aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Günde 1-2 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor. Aşırı miktarda tüketildiğinde ise şeker oranı nedeniyle bazı bireylerde kan şekeri dengesini etkileyebilir. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının dikkatli tüketmesi gerektiği belirtiliyor.
Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için andız pekmezi sahurda güçlü bir destekçi olabilir. Gün boyu dinç kalmak ve uzun süre tokluk hissi sağlamak isteyenler, bu doğal besini sofralarına ekleyerek Ramazan'ı daha rahat geçirebilir.