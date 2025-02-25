Canan Karatay’ın ramazan sırrı ortaya çıktı! Sahurda tüketin, gün boyu aç kalmayın

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sahurda tok tutan ve sağlıklı besinler gündeme geliyor. Oruç süresince enerjik ve zinde kalmak isteyenler için Prof. Dr. Canan Karatay, sahur sofralarına eklenmesi gereken mucizevi bir besini açıkladı. Ünlü doktor, bu besinin hem bağışıklığı güçlendirdiğini hem de uzun süre tokluk hissi sağladığını belirtti.

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SAHURDA MUTLAKA TÜKETİLMELİ!

Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, sahurda tercih edilmesi gereken en önemli gıdalardan birinin andız pekmezi olduğunu belirtti. Oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineralleri sağladığını vurgulayan Karatay, özellikle kan değerleri düşük olan bireylerin sahurda mutlaka tüketmesi gerektiğini ifade etti.

ANDIZ PEKMEZİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Karatay'a göre andız pekmezi, eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanılan güçlü bir besin. İçeriğinde yüksek miktarda demir ve mineraller barındıran bu pekmez, oruç sürecinde enerji seviyesini dengelemede önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda vücudun kan yapıcı hücrelerini destekleyerek demir eksikliğini gidermeye yardımcı oluyor.