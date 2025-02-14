Bu meyve organ yetmezliğine yol açabilir! Kahvaltı masanızdaki sessiz tehlike!

Greyfurt dışında Sevilla portakalı, pomelo ve tangelo gibi meyvelerin de benzer etkileri olduğu bildiriliyor.

⚠️ K Vitamini de Riskli Olabilir!

Dr. van Tulleken, ayrıca brokoli, ıspanak, yumurta sarısı ve avokado gibi K vitamini açısından zengin besinlerin kan sulandırıcı varfarin ile tehlikeli etkileşim yaratabileceğini belirtti. Bu tür besinlerin kontrollü tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

📌 Doktorunuza Danışmadan Tüketmeyin!

Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, greyfurt ve diğer riskli besinleri tüketmeden önce doktorunuza veya eczacınıza danışmanız gerektiği hatırlatılıyor.