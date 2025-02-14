Bu meyve organ yetmezliğine yol açabilir! Kahvaltı masanızdaki sessiz tehlike!

Milyonlarca insanın günlük olarak tükettiği kahvaltılık bir meyve, bazı ilaçlarla birleştiğinde ölümcül sonuçlara yol açabilir! Ünlü doktor Dr. Xand van Tulleken bir meyvenin belirli ilaçlarla etkileşime girerek vücuttaki toksin seviyelerini tehlikeli şekilde artırabileceğini söyledi.
📌 BİR BARDAK BİLE TEHLİKELİ OLABİLİR!
Morning Live'da konuşan Dr. van Tulleken, greyfurtun bağırsaklardaki CYP3A4 isimli enzimi etkisiz hale getirdiğini ve ilaçların vücutta parçalanmasını engelleyerek organ yetmezliği gibi ciddi yan etkilere yol açabileceğini açıkladı.
Özellikle statinler, tansiyon ilaçları, psikiyatri ilaçları, kalp ritim düzenleyicileri ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanan kişilerin greyfurt ve türevlerinden uzak durması gerektiği vurgulandı.
🛑 UZMANLAR UYARIYOR: "İLACINIZIN ETKİSİ GÜNLERCE DEĞİŞEBİLİR!"
Araştırmalar, sadece yarım bardak greyfurt suyunun bile ilacın etkisini günlerce değiştirebileceğini gösteriyor. Bu durum, ilacın normalden çok daha güçlü etki göstermesine neden olabilir ve vücutta birikerek karaciğer, böbrek ve kas hasarına yol açabilir.
‼️ RİSK ALTINDAKİ KİŞİLER KİMLER?
Aşağıdaki ilaçları kullananların greyfurttan kaçınması gerektiği belirtiliyor:
Kolesterol ilaçları (Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin)
Tansiyon ilaçları (Felodipin, Nifedipin)
Psikiyatri ilaçları (Buspiron, Ketiapin)
Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar (Siklosporin, Takrolimus)
Mide ilaçları (Domperidon)
Greyfurt dışında Sevilla portakalı, pomelo ve tangelo gibi meyvelerin de benzer etkileri olduğu bildiriliyor.
⚠️ K Vitamini de Riskli Olabilir!
Dr. van Tulleken, ayrıca brokoli, ıspanak, yumurta sarısı ve avokado gibi K vitamini açısından zengin besinlerin kan sulandırıcı varfarin ile tehlikeli etkileşim yaratabileceğini belirtti. Bu tür besinlerin kontrollü tüketilmesi gerektiği vurgulandı.
📌 Doktorunuza Danışmadan Tüketmeyin!
Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, greyfurt ve diğer riskli besinleri tüketmeden önce doktorunuza veya eczacınıza danışmanız gerektiği hatırlatılıyor.