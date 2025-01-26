Boş mideye çok zarar veriyor! Açken yememeniz gereken 8 besin

Özellikle mide hassasiyeti yaşıyorsanız, doğru seçimlerle hem kendinizi koruyabilir hem de güne daha enerjik başlayabilirsiniz. İşte güvenli bir başlangıç için aç karnına uzak durmanız gereken 8 gıda ve içecek...
Sabah kahvesiz güne başlayamayanlardan mısınız? Ancak aç karnına içtiğiniz kahvenin mide asidini artırarak reflüye, şişkinliğe ve mide bulantısına yol açabileceğini biliyor muydunuz? Dr. Robynne Chutkan, kahvedeki kafeinin mide asidi üretimini tetiklediğini ve yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığı gevşeterek reflü semptomlarını kötüleştirebileceğini söylüyor. Uzman diyetisyen Johanna Salazar, kahve içmeden önce bir miktar protein veya yağ içeren atıştırmalıklar tüketmenin bu etkileri azaltabileceğini belirtiyor.
Baharatlı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde mide zarını tahriş edebilir. Gastroenterolog Dr. Michael Schopis, baharatlı yiyeceklerdeki kapsaisinin sindirimi hızlandırarak mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini ifade ediyor. Eğer baharatlı yiyecekleri seviyorsanız, bunları tok karnına tüketmeye özen gösterin.
Tatlı bir şeylerle güne başlamak cazip gelebilir ancak Dr. Chutkan, aç karnına şeker tüketiminin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca yüksek şeker içeriği ishale neden olabilir. Şekerin olumsuz etkilerini önlemek için önce lif bakımından zengin yiyecekler tüketmeniz öneriliyor.
Siyah veya yeşil çay gibi kafeinli çaylar, boş mideye zararlı olabilir. Dr. Schopis, çayların mide asidini artırarak reflü semptomlarına yol açabileceğini belirtiyor. Eğer çay içecekseniz, öncesinde hafif bir şeyler atıştırmayı unutmayın.
Yoğurdun probiyotik içeriği sağlığınız için faydalı olabilir ancak aç karnına tüketildiğinde içindeki laktik asit mide asidi üretimini artırabilir. Dr. Schopis, yoğurdun tok karnına tüketilmesini öneriyor. Böylece probiyotiklerin yararlı etkilerinden daha fazla faydalanabilirsiniz.
Gazlı içecekler, boş mideyle tüketildiğinde karbondioksit kabarcıkları mideye baskı yaparak geğirme ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Şekerli gazlı içecekler ise kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir.
Aç karnına tüketilen patates kızartması veya kızarmış tavuk gibi yağlı yiyecekler, sindirimi zorlaştırabilir ve mide asidini artırabilir. Dr. Schopis, bu tür yiyeceklerin nişastalı karbonhidratlarla birlikte tüketilmesinin olumsuz etkileri azaltabileceğini belirtiyor.
Portakal, mandalina veya greyfurt gibi narenciye suları, boş mideyle tüketildiğinde sitrik asit nedeniyle mide zarını tahriş edebilir. Dr. Schopis, narenciye tüketimini karbonhidratlarla birleştirmenin bu etkileri hafifletebileceğini ifade ediyor.