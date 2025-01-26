Boş mideye çok zarar veriyor! Açken yememeniz gereken 8 besin

Özellikle mide hassasiyeti yaşıyorsanız, doğru seçimlerle hem kendinizi koruyabilir hem de güne daha enerjik başlayabilirsiniz. İşte güvenli bir başlangıç için aç karnına uzak durmanız gereken 8 gıda ve içecek...

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Kahve

Sabah kahvesiz güne başlayamayanlardan mısınız? Ancak aç karnına içtiğiniz kahvenin mide asidini artırarak reflüye, şişkinliğe ve mide bulantısına yol açabileceğini biliyor muydunuz? Dr. Robynne Chutkan, kahvedeki kafeinin mide asidi üretimini tetiklediğini ve yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığı gevşeterek reflü semptomlarını kötüleştirebileceğini söylüyor. Uzman diyetisyen Johanna Salazar, kahve içmeden önce bir miktar protein veya yağ içeren atıştırmalıklar tüketmenin bu etkileri azaltabileceğini belirtiyor.

Baharatlı Yiyecekler

Baharatlı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde mide zarını tahriş edebilir. Gastroenterolog Dr. Michael Schopis, baharatlı yiyeceklerdeki kapsaisinin sindirimi hızlandırarak mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini ifade ediyor. Eğer baharatlı yiyecekleri seviyorsanız, bunları tok karnına tüketmeye özen gösterin.