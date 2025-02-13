BİM 14 Şubat Cuma aktüel indirimi! Sevgililer gününe özel kampanyalar

BİM mağazalarında 14 Şubat Cuma günü satışa sunulacak olan yeni aktüel katalog duyuruldu. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM, bu hafta mutfak eşyaları, giyim ürünleri ve ev tekstili gibi birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor.
🔹 Tecno SPARK GO 2024 (4GB / 128 GB) – 5.750 TL
🔹 MagSafe Powerbank (5000mAh) – 449 TL
🔹 Kablosuz Speaker – 349 TL
🔹 TWS Kablosuz Kulaklık – 299 TL
🔹 Kablolu Kulak İçi Kulaklık – 349 TL
🔹 Telefon & Tablet Tutacağı – 119 TL
🔹 Işıklı Tripot – 299 TL
🔸 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 8.900 TL
🔸 Beyaz Cam Set Üstü Ocak – 2.790 TL
🔸 TCL 32'' Full HD Android Smart LED TV – 7.990 TL
🔸 Senna 43'' Full HD Frameless Google LED TV – 7.490 TL
🔸 Sürgülü Aspiratör – 1.300 TL
🔸 Inox Grill Tost Makinesi – 1.750 TL
🔸 Mini Ütü – 990 TL
🔸 Wag Maşası – 525 TL
🔸 Saç Kurutma Makinesi – 750 TL
🔸 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici – 1.190 TL
🧥 Kiğılı Mont (Erkek) – 799 TL
👕 Pijama Takımı (Erkek) – 349 TL
🧥 Wellsoft Mont (Erkek) – 279 TL
👚 Pijama Takımı (Kadın) – 349 TL
👖 Fitilli Pantolon (Kadın) – 89 TL
👗 Kadife Takım (Kadın) – 299 TL
🎒 Bel Çantası – 209 TL
🥿 Terlik (Kadın) – 65 TL
👢 Ev Botu (Kadın) – 139 TL
🧳 Büyük Boy PP Valiz – 879 TL
🧳 Orta Boy PP Valiz – 759 TL
🛏 Softy Tek Kişilik Battaniye – 399 TL
🍲 Karnıyarık Tencere – 499 TL
🍳 Krep Tava – 219 TL
🍳 Sahan – 199 TL
🥛 Sütlük – 169 TL
🍪 2 Katlı Kurabiyelik – 199 TL
🎂 6+1 Pasta Servis Seti – 299 TL
🍨 Ayaklı Kase – 139 TL
🍵 6'lı Çay Tabağı – 139 TL
🎂 Ayaklı Kek Tabağı – 189 TL
🥣 3'lü Cam Kase – 89 TL
🥄 6'lı Çay Kaşığı – 129 TL
🍴 Tatlı Kaşığı 6'lı – 199 TL
🥄 Emaye Bakraç – 329 TL
🛒 Kurutmalık – 499 TL
📦 Kapaklı Oval Borcam (~2850 cc / 29 cm) – 299 TL
☕ Kalp Kulplu Porselen Kupa (~360 cc) – 179 TL
☕ Fiyonklu Borosilikat Kupa (~450 cc) – 149 TL
📦 Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu (~35 L) – 249 TL
🧅 Soğan/Patates Saklama Kabı (~12 L) – 139 TL
🧊 Dondurucu Saklama Kabı (~2000 ml) – 34,50 TL
📦 Tekerlekli Düzenleyici (~71x36x23m) – 179 TL
🗑 Askılı Dolap İçi Çöp Kovası – 119 TL
🥣 Çemberli Badya (~4,5L) – 55 TL
🍵 Lav Nez Çay Bardağı – 119 TL
🦒 Pelüş Zürafa (~100 cm) – 499 TL
🚗 Tekli Arabalar – 79 TL
🎸 Oyuncak Meyveli Gitar – 119 TL
📚 Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım – 179 TL
🧸 Oyuncak Bebek – 139 TL
🐰 Oyuncak Sevimli Tavşanlar – 249 TL
🚓 Polis Arabası – 279 TL
👗 Yedek Elbiseli Konuşan Bebek – 299 TL
🌸 Lego Kiraz Çiçekleri – 479 TL
🌟 Parlayan Yıldız ve Hayvanlar – 69 TL
🤖 Gorile Dönüşen Robot – 219 TL