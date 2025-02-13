Kadraj Bi Bak BİM 14 Şubat Cuma aktüel indirimi! Sevgililer gününe özel kampanyalar

BİM 14 Şubat Cuma aktüel indirimi! Sevgililer gününe özel kampanyalar

14 Şubat Cuma kataloğunda Karnıyarık Tencere, Krep Tava, Sütlük, Emaye Bakraç, 2 Katlı Kurabiyelik, Pelüş Zürafa, 6'lı Nez Çay Bardağı, Kapaklı Oval Borcam, Askılı Dolap İçi Çöp Kovası, Valiz Çeşitleri, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Mini Ütü, Wag Maşası, Çocuk Fotoğraf Makinesi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 18:19
ABONE OL
BİM 14 Şubat Cuma aktüel indirimi! Sevgililer gününe özel kampanyalar

BİM mağazalarında 14 Şubat Cuma günü satışa sunulacak olan yeni aktüel katalog duyuruldu. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM, bu hafta mutfak eşyaları, giyim ürünleri ve ev tekstili gibi birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor.

Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

🎈 BİM 14 ŞUBAT CUMA AKTÜEL İNDİRİMLERİ 🎈

📱 Teknoloji & Elektronik Ürünler

🔹 Tecno SPARK GO 2024 (4GB / 128 GB) – 5.750 TL
🔹 MagSafe Powerbank (5000mAh) – 449 TL
🔹 Kablosuz Speaker349 TL
🔹 TWS Kablosuz Kulaklık299 TL
🔹 Kablolu Kulak İçi Kulaklık349 TL
🔹 Telefon & Tablet Tutacağı119 TL
🔹 Işıklı Tripot299 TL

🔥 Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri

🔸 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set8.900 TL
🔸 Beyaz Cam Set Üstü Ocak2.790 TL
🔸 TCL 32'' Full HD Android Smart LED TV7.990 TL
🔸 Senna 43'' Full HD Frameless Google LED TV7.490 TL
🔸 Sürgülü Aspiratör1.300 TL
🔸 Inox Grill Tost Makinesi1.750 TL
🔸 Mini Ütü990 TL
🔸 Wag Maşası525 TL
🔸 Saç Kurutma Makinesi750 TL
🔸 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici1.190 TL

👕 Giyim & Tekstil Ürünleri

🧥 Kiğılı Mont (Erkek)799 TL
👕 Pijama Takımı (Erkek)349 TL
🧥 Wellsoft Mont (Erkek)279 TL
👚 Pijama Takımı (Kadın)349 TL
👖 Fitilli Pantolon (Kadın)89 TL
👗 Kadife Takım (Kadın)299 TL
🎒 Bel Çantası209 TL
🥿 Terlik (Kadın)65 TL
👢 Ev Botu (Kadın)139 TL
🧳 Büyük Boy PP Valiz879 TL
🧳 Orta Boy PP Valiz759 TL
🛏 Softy Tek Kişilik Battaniye399 TL

🍽 Mutfak Gereçleri

🍲 Karnıyarık Tencere499 TL
🍳 Krep Tava219 TL
🍳 Sahan199 TL
🥛 Sütlük169 TL
🍪 2 Katlı Kurabiyelik199 TL
🎂 6+1 Pasta Servis Seti299 TL
🍨 Ayaklı Kase139 TL
🍵 6'lı Çay Tabağı139 TL
🎂 Ayaklı Kek Tabağı189 TL
🥣 3'lü Cam Kase89 TL
🥄 6'lı Çay Kaşığı129 TL
🍴 Tatlı Kaşığı 6'lı199 TL
🥄 Emaye Bakraç329 TL
🛒 Kurutmalık499 TL

🏠 Ev & Dekorasyon Ürünleri

📦 Kapaklı Oval Borcam (~2850 cc / 29 cm)299 TL
Kalp Kulplu Porselen Kupa (~360 cc)179 TL
Fiyonklu Borosilikat Kupa (~450 cc)149 TL
📦 Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu (~35 L)249 TL
🧅 Soğan/Patates Saklama Kabı (~12 L)139 TL
🧊 Dondurucu Saklama Kabı (~2000 ml)34,50 TL
📦 Tekerlekli Düzenleyici (~71x36x23m)179 TL
🗑 Askılı Dolap İçi Çöp Kovası119 TL
🥣 Çemberli Badya (~4,5L)55 TL
🍵 Lav Nez Çay Bardağı119 TL

🧸 Oyuncaklar & Çocuk Ürünleri

🦒 Pelüş Zürafa (~100 cm)499 TL
🚗 Tekli Arabalar79 TL
🎸 Oyuncak Meyveli Gitar119 TL
📚 Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım179 TL
🧸 Oyuncak Bebek139 TL
🐰 Oyuncak Sevimli Tavşanlar249 TL
🚓 Polis Arabası279 TL
👗 Yedek Elbiseli Konuşan Bebek299 TL
🌸 Lego Kiraz Çiçekleri479 TL
🌟 Parlayan Yıldız ve Hayvanlar69 TL
🤖 Gorile Dönüşen Robot219 TL

A101 Aktüel 13 Şubat 2025 kataloğu yayımlandı! Bu hafta ucuzluk pazarı başladıA101 Aktüel 13 Şubat 2025 kataloğu yayımlandı! Bu hafta ucuzluk pazarı başladı
A101 Aktüel 13 Şubat 2025 kataloğu yayımlandı! Bu hafta ucuzluk pazarı başladı
Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdıTek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı
Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı