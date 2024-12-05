Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı: İnsanlığın Sonu O Tarihte Gelecek

Dünya'nın geleceğine yönelik yapılan kapsamlı bir araştırma, kıtaların birleşerek oluşturacağı Pangea Ultima adlı süper kıtanın, insan ve memeli yaşamını tehdit eden iklim değişikliklerine yol açacağını öngörüyor. Bilim insanları, aşırı sıcaklık ve yüksek nemin hayatta kalmayı imkânsız hale getirebileceği konusunda uyarıyor.
Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Dünya kıtalarının bir süper kıta oluşturmak üzere birleşmesi, insanlık ve diğer memeliler için kasvetli bir geleceği işaret ediyor. Bristol Üniversitesi'nden Dr. Alexander Farnsworth liderliğinde yapılan çalışmada, bu birleşimin gezegenin iklimini kökten değiştireceği ve yaşamı sürdürülemez hale getirebileceği öngörülüyor.
Bilim insanlarına göre, milyonlarca yıl içinde kıtalar Pangea Ultima adı verilen bir süper kıta oluşturacak. Bu birleşme, Dünya'nın ikliminde büyük değişimlere yol açacak ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaşamı zorlaştıracak. İklim modelleri, oluşacak yeni kıtanın büyük ölçüde sıcak ve kurak olacağını gösteriyor. Bu aşırı sıcaklıkların üç temel sebebi olduğu belirtiliyor:
Kıtasallık Etkisi: Büyük kara kütleleri su kütlelerinden uzaklaştıkça, kara içlerinde sıcaklıklar daha fazla dalgalanacak ve bölgeler çok daha sıcak hale gelecek.
Daha Sıcak Bir Güneş: Bir milyon yıl sonra Güneş'in daha parlak ve sıcak hale gelmesiyle Dünya'ya daha fazla enerji yayılacak.
Artan CO₂ Seviyeleri: Volkanik aktiviteler sonucu atmosferdeki karbon dioksit seviyeleri yükselecek.
Dr. Farnsworth'un açıklamasına göre, sıcaklıkların 40 ila 50°C'ye ulaşması ve nem seviyelerinin artması, insanların vücut ısısını düzenlemesini imkânsız hale getirecek. Bu durum, insanların ve diğer birçok türün terleme mekanizmasıyla ısıyı dışarı atamaması nedeniyle kitlesel ölümlere yol açabilir.
Her ne kadar bu senaryo milyonlarca yıl ötede gibi görünse de, araştırma, mevcut iklim krizine dikkat çekiyor. CO₂ seviyelerinin şu anda milyonda 400 parçacık civarında olduğu, ancak bu seviyenin ilerleyen yıllarda 600 ppm'nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Çalışmanın yazarları, karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için acil eyleme ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
Dr. Farnsworth, "Gezegen üzerindeki eylemlerimizin uzun vadeli sonuçlarını anlamak ve geleceğin yaşanabilir bir Dünya olmasını sağlamak için şimdi harekete geçmeliyiz," diyerek bu konuda küresel farkındalık çağrısı yapıyor.
Dünya, milyarlarca yıl süren evrimiyle yaşamın geliştiği bilinen tek gezegen. Ancak yükselen sıcaklıklar ve artan karbon dioksit seviyeleri, bu dengeyi tehdit ediyor. Gelecek nesillerin yaşanabilir bir gezegene sahip olabilmesi için bugünden sürdürülebilir çözümler üretmek gerekiyor.
Dr. Farnsworth'un çalışması, bir yandan uzak gelecekte olabilecekleri gözler önüne sererken, diğer yandan mevcut iklim krizinin çözülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi adım atmazsak, bu kasvetli gelecek çok da uzak olmayabilir.