Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı: İnsanlığın Sonu O Tarihte Gelecek

Dünya'nın geleceğine yönelik yapılan kapsamlı bir araştırma, kıtaların birleşerek oluşturacağı Pangea Ultima adlı süper kıtanın, insan ve memeli yaşamını tehdit eden iklim değişikliklerine yol açacağını öngörüyor. Bilim insanları, aşırı sıcaklık ve yüksek nemin hayatta kalmayı imkânsız hale getirebileceği konusunda uyarıyor.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Dünya kıtalarının bir süper kıta oluşturmak üzere birleşmesi, insanlık ve diğer memeliler için kasvetli bir geleceği işaret ediyor. Bristol Üniversitesi'nden Dr. Alexander Farnsworth liderliğinde yapılan çalışmada, bu birleşimin gezegenin iklimini kökten değiştireceği ve yaşamı sürdürülemez hale getirebileceği öngörülüyor.

🌍 GELECEĞİN SÜPER KITASI: PANGEA ULTİMA

Bilim insanlarına göre, milyonlarca yıl içinde kıtalar Pangea Ultima adı verilen bir süper kıta oluşturacak. Bu birleşme, Dünya'nın ikliminde büyük değişimlere yol açacak ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaşamı zorlaştıracak. İklim modelleri, oluşacak yeni kıtanın büyük ölçüde sıcak ve kurak olacağını gösteriyor. Bu aşırı sıcaklıkların üç temel sebebi olduğu belirtiliyor: