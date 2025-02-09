Bilim insanları gri saçlardan kurtulmanın basit yolunu keşfetti

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🥕 GRİ SAÇLARDAN KURTULMAK ARTIK MÜMKÜN MÜ?

30'lu yaşlardan itibaren pek çok insanın saçlarında beyazlamalar görülmeye başlar. WebMD'ye göre bu durum beyaz ırklarda genellikle 30'lu yaşların ortasında, Asyalılarda 30'ların sonlarına doğru, siyahilerde ise 40'lı yaşlarda kendini göstermeye başlıyor. 50 yaşına gelindiğinde ise insanların yaklaşık yarısı saçlarında belirgin beyazlamalar gözlemliyor.

Saçlarımızın rengini veren melanin, saç köklerindeki pigment hücreleri tarafından üretilir. Yaş ilerledikçe bu hücreler zamanla ölür ve melanin üretimi azalır. Bunun sonucunda da yeni çıkan saçlar gri veya beyaz olarak belirir. 😱

Ancak yeni araştırmalar, beyazlamayı doğal yollarla engelleyebileceğimizi gösteriyor! 🧐