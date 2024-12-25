Beyni 24 saat makine gibi çalıştıracak! Kahveden 10 kat daha etkili! İngiliz araştırmacılar keşfetti

Her sabah bir fincan kahveyle güne başlayan milyonlarca kişi için İngiliz bilim insanlarından dikkat çeken bir haber var. Son araştırmalar, yalnızca 30 dakikalık orta-şiddetli egzersizin beyni tam 24 saat boyunca aktif tutabileceğini ortaya koydu.

EGZERSİZ KAHVEDEN DAHA ETKİLİ Mİ?

Birçok insan güne bir fincan kahveyle başlar, ancak İngiliz bilim insanları, enerjiyi artırmanın ve beyninizi desteklemenin daha etkili bir yolunu keşfettiler: egzersiz. Yeni bir araştırma, kısa süreli hafızadan uzun vadeli bilişsel performansa kadar birçok alanda egzersizin olumlu etkilerini ortaya koyuyor.

EGZERSİZİN BİLİŞSEL PERFORMANSA ETKİSİ

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity'de yayımlanan çalışmaya göre, yaklaşık 30 dakikalık orta-şiddetli egzersiz, epizodik hafızayı ve çalışma belleğini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, ekstra 30 dakikalık hareketsizlik bu hafızalarda küçük gerilemelere yol açabiliyor. Araştırmacılar, "Egzersizden sonra nörofizyolojik etkiler kısa vadeli olsa da, uzun süreli nöropsikolojik faydaları bu sonuçları açıklıyor" dedi.