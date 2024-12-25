Beyni 24 saat makine gibi çalıştıracak! Kahveden 10 kat daha etkili! İngiliz araştırmacılar keşfetti

Her sabah bir fincan kahveyle güne başlayan milyonlarca kişi için İngiliz bilim insanlarından dikkat çeken bir haber var. Son araştırmalar, yalnızca 30 dakikalık orta-şiddetli egzersizin beyni tam 24 saat boyunca aktif tutabileceğini ortaya koydu.
EGZERSİZ KAHVEDEN DAHA ETKİLİ Mİ?
Birçok insan güne bir fincan kahveyle başlar, ancak İngiliz bilim insanları, enerjiyi artırmanın ve beyninizi desteklemenin daha etkili bir yolunu keşfettiler: egzersiz. Yeni bir araştırma, kısa süreli hafızadan uzun vadeli bilişsel performansa kadar birçok alanda egzersizin olumlu etkilerini ortaya koyuyor.
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity'de yayımlanan çalışmaya göre, yaklaşık 30 dakikalık orta-şiddetli egzersiz, epizodik hafızayı ve çalışma belleğini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, ekstra 30 dakikalık hareketsizlik bu hafızalarda küçük gerilemelere yol açabiliyor. Araştırmacılar, "Egzersizden sonra nörofizyolojik etkiler kısa vadeli olsa da, uzun süreli nöropsikolojik faydaları bu sonuçları açıklıyor" dedi.
50 ile 83 yaşları arasındaki 76 yetişkinin dahil olduğu araştırmada, katılımcılara sekiz gün boyunca fiziksel aktivitelerini ve uyku düzenlerini izlemek için cihazlar takıldı. Günlük olarak bilişsel testler yapıldı ve sonuçlar, makine öğrenimi algoritmalarıyla analiz edildi. Testlerde dikkat, hafıza, tepki süresi ve problem çözme gibi beceriler ölçüldü.
Araştırma bulguları, tempolu yürüyüş veya bisiklete binme gibi orta-şiddetli egzersizlerin sadece fiziksel sağlığı değil, bilişsel performansı da artırabileceğini gösteriyor. Özellikle kötü bir uykunun ardından yapılan 20 dakikalık egzersizlerin, kahve gibi kafeinli içeceklerden daha etkili olduğu tespit edildi.
Kafein, enerji artırıcı etkileriyle bilinse de, fazlası sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, günde 400 miligramdan fazla kafein tüketiminin kalp atış hızını ve kan basıncını artırabileceğini, ayrıca gerginlik ve kaygıya neden olabileceğini belirtiyor. Buna karşılık, egzersizin ruh halini iyileştirdiği ve kaygıyı azalttığı defalarca kanıtlanmıştır.
Kafeini azaltmaya çalışan kişilerde mide bulantısı, yorgunluk ve sinirlilik gibi belirtiler görülebilir. Ancak, tempolu yürüyüş veya benzeri egzersizlerin bu yoksunluk belirtilerini hafifletmekte etkili olduğu da kanıtlanmıştır.