Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

2025 Ramazan Bayramı tatilinde seyahat planlayanlar için uzmanlardan erken rezervasyon uyarısı geldi. Bayram tatilinin uzaması halinde, popüler tatil bölgelerindeki otellerde yer bulmak zorlaşabilir ve fiyatlar yükselebilir.
🌟 RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte detaylı bayram takvimi:
✨ Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)
🎉 Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
🎉 Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
🎉 Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
Bu takvime göre, resmi tatil süreci 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.
🔄 BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı şu an için merak konusu. Tatilin uzatılması için 27-28 Mart Perşembe ve Cuma günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor.
Hükümetten ve yetkililerden gelecek açıklamalara bağlı olarak tatilin 9 gün olup olmayacağı netlik kazanacak.
Resmi olarak şu an tatil 4,5 gün olarak görünüyor.
Özel sektör çalışanları için tatil süreleri işverenlerin kararına bağlı olacak.