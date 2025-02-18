Araba içindeki bu yaygın alışkanlık, çocuklarınız için büyük bir sağlık tehlikesi yaratıyor!

Woolcock Tıbbi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, özellikle çocukların, elektronik sigara buharının bıraktığı kalıntılara maruz kalmaları halinde beyin fonksiyonlarında olumsuz etkiler görülebileceği tespit edildi. Uzmanlar, üçüncü el elektronik sigara dumanına uzun süreli maruziyetin kanser riskini artırabileceğini vurguluyor.
ABD ve Avustralya'da kiralık araçlarda elektronik sigara kullanımının yasaklanmasının temel sebeplerinden biri, buharın sürücünün görüşünü engellemesi. Ancak yeni araştırmalar, ön camda biriken buhar kalıntılarının yalnızca görüşü değil, aynı zamanda sağlık üzerinde de uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını ortaya koyuyor.
2024 yılında bir Reddit kullanıcısı, r/Detailing forumunda aracının ön camında biriken elektronik sigara kalıntılarından nasıl kurtulabileceğini sormuştu. Kullanıcı, yıllarca elektronik sigara kullandığını ve özellikle aromalı tek kullanımlık cihazları tercih ettiğini belirtirken, araç içinde biriken kalıntıların camı temizlemesine rağmen kaybolmadığını ve içeride sürekli olarak bir parlama oluşturduğunu dile getirdi.
Bu olay, Woolcock Enstitüsü araştırmacılarını buhar kalıntılarının etkilerini daha derinlemesine incelemeye yönlendirdi. Yapılan deneyler, bu kalıntıların yalnızca yüzeyde kalmadığını, aynı zamanda çocukların dokunarak veya soluyarak maruz kaldıkları ciddi kimyasal maddeler içerdiğini gösterdi.
Araştırmacılar, fareler üzerinde farklı türde elektronik sigara sıvılarının etkilerini inceledi ve elde edilen sonuçlar oldukça endişe vericiydi:
Nikotin içermeyen e-sıvılara maruz kalan farelerde kısa süreli hafıza problemleri gözlemlendi. Bu durum, elektronik sigaraların solunmadan bile beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor.
Nikotin içeren buhara maruz kalan farelerde hafıza sorunları gözlenmedi ancak kaygı seviyelerinde ciddi bir artış olduğu saptandı. Özellikle genç bireylerde kaygının arttığı ve psikolojik sağlığın olumsuz etkilendiği görüldü.
Her iki deneyde de beyin hücrelerinin tahrip olduğu ve iltihaplanmanın arttığı tespit edildi.
Bu bulgular, özellikle çocukların ve gençlerin, arabada bulundukları süre boyunca pasif olarak bile zararlı kimyasallara maruz kalabileceğini gösteriyor. Ebeveynler veya sürücüler araç içinde elektronik sigara kullandıklarında, kalıntılar uzun süre havada ve yüzeylerde kalabiliyor. Çocukların araç içindeki temas ettiği alanlar nedeniyle bu kimyasalları doğrudan vücutlarına almaları söz konusu olabiliyor.
Elektronik sigaralarda en sık rastlanan kimyasallardan biri formaldehit. Bu kimyasal, tıp alanında cesetlerin korunması için kullanılıyor ve uzun süreli maruziyetin kansere neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.
Prof. Dr. Brian Oliver, elektronik sigara kullanıcılarının kendilerini bilerek riske attığını ancak üçüncü kişilerin, özellikle çocukların bu maruziyeti talep etmediğini belirtiyor. Elektronik sigara kullanan bir ebeveyn veya sürücü, aracın içine bıraktığı buhar kalıntılarıyla çocuklarının sağlığını tehlikeye atabilir.
Oliver'a göre, üçüncü el buharlamanın etkilerini anlamak için uzun vadeli araştırmaların devam etmesi gerekiyor. Ancak en büyük sorun, bu etkiler ortaya çıkana kadar birçok insanın zaten geri dönüşü olmayan sağlık problemleri yaşamış olacağı gerçeği.
"Temel olarak, formaldehite yüzde 100 maruz kalmak kansere neden olur." - Prof. Dr. Brian Oliver
Prof. Oliver, elektronik sigara kullanıcılarının kendileri ve sevdikleri için bazı önlemler alması gerektiğini belirtiyor:
Araç içinde elektronik sigara kullanmaktan kaçının. Camları açsanız bile, buhar kalıntıları aracın iç yüzeylerine yapışır ve çocukların bu yüzeylerle teması sonucu zarar görmelerine yol açabilir.
Evde çocukların bulunduğu ortamda elektronik sigara kullanmayın. Halılar, koltuklar ve mobilyalar buhar kalıntılarını tutabilir. Çocuklar bu alanlarda sürünerek ya da oynayarak bu kalıntılara maruz kalabilir.
Elektronik sigara içen arkadaşlarınız ve ailenizle bu konuda konuşun. Çevrenizdekilerin bu tehlikelerden haberdar olması, onların da farkındalık kazanmasını sağlayabilir.
Araç içini düzenli olarak temizleyin. Özellikle havalandırma sistemleri elektronik sigara kalıntılarını yayabilir, bu yüzden detaylı bir temizlik şart.