Araba içindeki bu yaygın alışkanlık, çocuklarınız için büyük bir sağlık tehlikesi yaratıyor!

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ELEKTRONİK SİGARA KALINTILARI: GÖRÜNMEYEN TEHLİKE

ABD ve Avustralya'da kiralık araçlarda elektronik sigara kullanımının yasaklanmasının temel sebeplerinden biri, buharın sürücünün görüşünü engellemesi. Ancak yeni araştırmalar, ön camda biriken buhar kalıntılarının yalnızca görüşü değil, aynı zamanda sağlık üzerinde de uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

2024 yılında bir Reddit kullanıcısı, r/Detailing forumunda aracının ön camında biriken elektronik sigara kalıntılarından nasıl kurtulabileceğini sormuştu. Kullanıcı, yıllarca elektronik sigara kullandığını ve özellikle aromalı tek kullanımlık cihazları tercih ettiğini belirtirken, araç içinde biriken kalıntıların camı temizlemesine rağmen kaybolmadığını ve içeride sürekli olarak bir parlama oluşturduğunu dile getirdi.

Bu olay, Woolcock Enstitüsü araştırmacılarını buhar kalıntılarının etkilerini daha derinlemesine incelemeye yönlendirdi. Yapılan deneyler, bu kalıntıların yalnızca yüzeyde kalmadığını, aynı zamanda çocukların dokunarak veya soluyarak maruz kaldıkları ciddi kimyasal maddeler içerdiğini gösterdi.