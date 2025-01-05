Kadraj Bi Bak Anksiyete ve depresyonu azaltıyor! Her gün sabah çayınıza ekleyin yeterli

Anksiyete ve depresyonu azaltıyor! Her gün sabah çayınıza ekleyin yeterli

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, her gün bir fincan çaya yarım yağlı süt eklemenin depresyon ve anksiyete riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Çin Güney Tıp Üniversitesi ve Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan bu bulgular, yarım yağlı sütün beyin sağlığı üzerindeki koruyucu etkilerini vurguluyor.

Giriş Tarihi: 05.01.2025 19:10
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Anksiyete ve depresyonu azaltıyor! Her gün sabah çayınıza ekleyin yeterli

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, her gün bir fincan çaya yarım yağlı süt eklemenin depresyon ve anksiyete riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, yarım yağlı sütün içeriğindeki yağ asitlerinin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayarak, serotonin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini artırabileceğini belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

13 yıl boyunca 36-73 yaş arası 357.568 kişi üzerinde yürütülen araştırmada, düzenli yarım yağlı süt tüketen bireylerin ruh sağlığı durumları değerlendirildi. Araştırmaya göre:

Anksiyete riski: Yarım yağlı süt içenlerin kaygı bozukluğu teşhisi alma olasılığı, süt tüketmeyenlere kıyasla %29 daha düşük.

Depresyon riski: Depresyon teşhisi alma olasılığı ise %16 oranında daha düşük.

Tam yağlı veya yağsız süt tüketenlerin de anksiyete riski azalsa da depresyon üzerinde aynı olumlu etkiyi göstermediği kaydedildi.

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Bitkisel süt tüketen bireylerin (örneğin soya veya yulaf sütü), süt ürünleri tüketenlere kıyasla depresyon ve anksiyete tanısı alma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu sonuçların, hayvansal sütlerde bulunan belirli yağ asitlerinin ve besinlerin etkili olabileceğini düşündüğünü belirtti.

YARIM YAĞLI SÜTÜN ETKİSİ NEDEN DAHA GÜÇLÜ?

Uzmanlara göre, yarım yağlı süt, tam yağlı veya yağsız sütlere kıyasla yağ asidi dengesi açısından daha faydalı. Bu denge, beyin üzerinde olumlu bir etki yaparak serotonin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini artırıyor. Bu hormonlar, bireylerin ruh halini iyileştirmede önemli bir rol oynuyor.

Çin Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu bulguların diyet müdahaleleri için umut verici olduğunu ve yarım yağlı sütün ruh sağlığını desteklemek için potansiyel bir araç olabileceğini belirtti. Ancak, bu sonuçların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan makaleye göre, "Yarım yağlı sütün yağ profili, beyin korumasında belirgin bir avantaj sağlayarak depresyon ve anksiyete risklerini düşürebilir."

Günlük bir fincan çaya yarım yağlı süt eklemek, basit bir değişiklikle ruh sağlığınızı desteklemenin etkili bir yolu olabilir. Ancak uzmanlar, bu etkileri güçlendirmek için dengeli bir beslenme düzeninin önemini de hatırlatıyor.

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