Anksiyete ve depresyonu azaltıyor! Her gün sabah çayınıza ekleyin yeterli

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, her gün bir fincan çaya yarım yağlı süt eklemenin depresyon ve anksiyete riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, yarım yağlı sütün içeriğindeki yağ asitlerinin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayarak, serotonin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini artırabileceğini belirtti.

Tam yağlı veya yağsız süt tüketenlerin de anksiyete riski azalsa da depresyon üzerinde aynı olumlu etkiyi göstermediği kaydedildi.

VEGAN ALTERNATİFLER DAHA YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

Bitkisel süt tüketen bireylerin (örneğin soya veya yulaf sütü), süt ürünleri tüketenlere kıyasla depresyon ve anksiyete tanısı alma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu sonuçların, hayvansal sütlerde bulunan belirli yağ asitlerinin ve besinlerin etkili olabileceğini düşündüğünü belirtti.

YARIM YAĞLI SÜTÜN ETKİSİ NEDEN DAHA GÜÇLÜ?

Uzmanlara göre, yarım yağlı süt, tam yağlı veya yağsız sütlere kıyasla yağ asidi dengesi açısından daha faydalı. Bu denge, beyin üzerinde olumlu bir etki yaparak serotonin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini artırıyor. Bu hormonlar, bireylerin ruh halini iyileştirmede önemli bir rol oynuyor.

Çin Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu bulguların diyet müdahaleleri için umut verici olduğunu ve yarım yağlı sütün ruh sağlığını desteklemek için potansiyel bir araç olabileceğini belirtti. Ancak, bu sonuçların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.