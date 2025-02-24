Altında Mart depremi! Uzman isim sert düşüş için tarih verdi! Gram altın fiyatları...

Memiş, altın fiyatlarında Mart ayında sert bir düşüş yaşanabileceğini belirterek, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, gram altının yıl içinde 4500 TL seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti. İşte uzman yorumlarıyla altın piyasasındaki son gelişmeler…
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yükseliş trendine girdi. Ons altın, güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte 2940 dolar seviyesine kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Doların zayıflaması da altının yükselişini destekleyen faktörlerden biri oldu.
Piyasalardaki hareketliliğin ana nedenlerinden biri olarak ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararları ve Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler gösteriliyor. Uzmanlara göre, FED'in faiz kararlarına yönelik belirsizlikler altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabilir.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ilk kez altın alacak yatırımcılara bu seviyelerden alım yapmamalarını tavsiye etti. Ahaber'de yaptığı değerlendirmelerde, fiyatların spekülatif bir şekilde yükseldiğini ve Mart ayında önemli bir düzeltme gelebileceğini vurguladı.
Memiş, özellikle ons altında yaşanan 400 dolarlık yükselişin ardından teknik olarak 200 dolarlık bir kar satışı gelebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
🗣️ "Şu an ons altın 2940 dolar seviyesinde, ancak 3000 dolar psikolojik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik olarak bakıldığında, ons altın tarafında 2800 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu, gram altında da düşüşü beraberinde getirecektir."
Altın fiyatlarında Mart ayında bir düzeltme hareketi beklenirken, uzmanlar özellikle küçük yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğini vurguluyor. Memiş'e göre, bu düşüş altın için uzun vadeli bir alım fırsatı doğurabilir.
Ancak altın fiyatlarının yıl içinde yeniden yükseleceğini öngören uzman isim, "Gram altında yıl sonu için 4000-4500 TL bandı beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında ise 3050-3080 dolar seviyeleri hedeflenebilir." ifadelerini kullandı.
Uzmanlara göre, ilk kez altın alacak yatırımcılar için mevcut seviyeler riskli. Mart ayı içinde yaşanacak düzeltmeler takip edilmeli ve fiyatlarda geri çekilmeler sonrası pozisyon alınmalı.
İslam Memiş'in önerileri doğrultusunda;
✔️ Kısa vadeli yatırımcılar için Mart ayındaki fiyat hareketliliği dikkatle takip edilmeli.
✔️ Uzun vadeli yatırımcılar için ise yıl içindeki yükseliş beklentisi devam ediyor.
✔️ Gram altın 4000-4500 TL bandına ulaşabilir, ancak kısa vadede dalgalanmalar yaşanabilir.
🔔 Altın piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve en doğru yatırım kararlarını verebilmek için uzmanların değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Mart ayında yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olunması öneriliyor.
Külçe altın, 2020 yılından bu yana en uzun yükseliş trendi olarak değerlendirilen sekiz haftalık üst üste artış serisini tamamladıktan sonra ons başına yaklaşık 2.937 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükselişin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talebin hızla artması.
📈 2024'te yüzde 27 yükselen altın fiyatları, Perşembe günü yeni bir zirveye ulaştı. Bu yükselişte özellikle ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve jeopolitik risklerin artması etkili oldu.
🔍 ALTIN ETF'LERİNE OLAN TALEP ARTIYOR
Geçtiğimiz hafta, altın destekli ETF'lerde 2022'den bu yana en büyük artış kaydedildi. Yatırımcılar, belirsiz ekonomik ortamda altını güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirirken, doların zayıflaması ve faiz indirimi beklentileri de altının cazibesini artırıyor.
Cuma günü açıklanan ekonomik raporlar, ABD'de iş faaliyetlerinin yavaşladığını, tüketici güveninin düştüğünü ve enflasyon beklentilerinin arttığını gösterdi.
İmalat ve hizmet sektörlerindeki yavaşlama, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerini erkene çekebileceğine dair beklentilerini artırdı.
ABD'de enflasyon beklentilerinin yükselmesi, altının güvenli liman özelliğini daha da ön plana çıkardı.
🎙️ FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR:
Fed Chicago Başkanı Austan Goolsbee, Pazar günü News Nation'a verdiği röportajda, enflasyon verilerinin endişe verici olup olmadığıyla ilgili sorulara temkinli bir yanıt verdi:
"Bu rakam harika bir sayı değildi, ancak yalnızca bir aylık veri. Bunun sayılması için en az iki veya üç aya ihtiyacınız var."
Bu açıklamalar, yatırımcıların faiz indirimine dair beklentilerinin güçlenmesine neden oldu.
Piyasalar, 2025 yılı için ilk faiz indiriminin Eylül yerine Temmuz ayında gelmesini bekliyor. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz ödemeyen altın için avantaj sağlıyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte altının yukarı yönlü hareketi de desteklenmiş oldu.
Altının yükselişinde sadece ekonomik veriler değil, aynı zamanda jeopolitik riskler ve siyasi gelişmeler de önemli rol oynuyor.
🔸 ABD Başkanlık Seçimleri ve Trump'ın Politikaları
Başkan Donald Trump'ın ticaret ve jeopolitik gündemlerine yönelik artan endişeler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Trump'ın dış ticaret politikalarına dair belirsizlikler ve Çin ile ilişkilerde olası gerilimler, küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
🔸 Merkez Bankaları Alımları Artıyor
Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik yıl sonu hedefini 3.100 dolar olarak güncelledi. Banka, merkez bankalarının altın alımlarının önemli bir itici güç olmaya devam edeceğini belirtti. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın rezervlerini artırması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.