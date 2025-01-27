8 ay boyunca sadece peynir, dana eti ve tereyağı yiyen adam şok edici yan etkiyle karşı karşıya kaldı

Aşırı katı bir etobur diyetin sonuçları, Florida'da yaşayan bir hastanın yaşadığı sağlık sorunlarıyla gün yüzüne çıktı. Sekiz ay boyunca sadece tereyağı, peynir ve hamburger köftesi tüketen adam, avuç içlerinde, dirseklerinde ve ayak tabanlarında oluşan sarı bezeler nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, hastaya kolesterol seviyesindeki tehlikeli artış nedeniyle ksantelazma teşhisi koydu.

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8 AY BOYUNCA SADECE ET, PEYNİR VE TEREYAĞI TÜKETEN ADAMIN SAĞLIĞI ALARM VERDİ

Florida'da yaşayan ve 40'lı yaşlarının ortasında olduğu belirtilen bir adam, aşırı derecede katı bir etobur diyetinin yol açtığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Sadece et, süt ürünleri ve tereyağı çubukları tüketerek sekiz ay geçiren adam, el, ayak ve dirseklerinde sarı bezeler oluşması şikayetiyle hastaneye başvurdu.

YÜKSEK KOLESTEROL VE KSANTELAZMA TEŞHİSİ

Tampa'da bir hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde toplam kolesterol seviyesinin 1.000 mg/dL'nin üzerinde olduğu tespit edildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, sağlıklı kolesterol seviyesinin 200 mg/dL'nin altında olması gerekiyor. Kardiyologlar, bu duruma aşırı yüksek kolesterolün neden olduğu ksantelazma isimli bir rahatsızlık teşhisi koydu. Ksantelazma, kandaki fazla yağların deri altında birikmesiyle ortaya çıkan sarı yumrular şeklinde kendini gösteriyor.