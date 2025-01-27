8 ay boyunca sadece peynir, dana eti ve tereyağı yiyen adam şok edici yan etkiyle karşı karşıya kaldı

Aşırı katı bir etobur diyetin sonuçları, Florida'da yaşayan bir hastanın yaşadığı sağlık sorunlarıyla gün yüzüne çıktı. Sekiz ay boyunca sadece tereyağı, peynir ve hamburger köftesi tüketen adam, avuç içlerinde, dirseklerinde ve ayak tabanlarında oluşan sarı bezeler nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, hastaya kolesterol seviyesindeki tehlikeli artış nedeniyle ksantelazma teşhisi koydu.
Florida'da yaşayan ve 40'lı yaşlarının ortasında olduğu belirtilen bir adam, aşırı derecede katı bir etobur diyetinin yol açtığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Sadece et, süt ürünleri ve tereyağı çubukları tüketerek sekiz ay geçiren adam, el, ayak ve dirseklerinde sarı bezeler oluşması şikayetiyle hastaneye başvurdu.
YÜKSEK KOLESTEROL VE KSANTELAZMA TEŞHİSİ
Tampa'da bir hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde toplam kolesterol seviyesinin 1.000 mg/dL'nin üzerinde olduğu tespit edildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, sağlıklı kolesterol seviyesinin 200 mg/dL'nin altında olması gerekiyor. Kardiyologlar, bu duruma aşırı yüksek kolesterolün neden olduğu ksantelazma isimli bir rahatsızlık teşhisi koydu. Ksantelazma, kandaki fazla yağların deri altında birikmesiyle ortaya çıkan sarı yumrular şeklinde kendini gösteriyor.
ETOBUR DİYETİN TEHLİKELİ YÖNLERİ
Hastanın beslenme düzeni şaşkınlık yarattı. Günlük öğünlerinde tereyağı, hamburger köftesi ve 6-9 kilo peynir tükettiğini belirten adam, bu diyetin başlangıcında kilo kaybı, enerji artışı ve bilişsel işlevlerde iyileşme yaşadığını söyledi. Ancak cildindeki akıntılar ve bezeler, durumun olumsuz yanlarını ortaya koydu. Kardiyologlar, vakanın hiperkolesterolemi yönetiminin önemine dikkat çektiğini ve beslenme düzenlerinin sağlık üzerindeki etkisini açıkça gösterdiğini belirttiler.
ETOBUR DİYETİ NEDİR?
Etobur diyet, sadece hayvansal ürünler tüketmeyi öngören bir beslenme biçimi. Et, yumurta, tereyağı ve peynir gibi ürünlere odaklanan bu diyet, bazı çevrelerde kilo verme ve sağlık iyileştirmesi için tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, bu tür diyetlerin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini vurguluyor. Örneğin, bu diyetin dengeli bir beslenme düzenini bozduğu ve kolesterol seviyelerini tehlikeli derecelere yükseltebildiği görülüyor.
UZMANLARIN ÖNERİLERİ
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), etobur diyeti desteklemiyor. Bunun yerine meyve, sebze, tahıl ve az yağlı süt ürünlerinden oluşan dengeli bir diyet öneriyor. USDA'nın 2020-2025 Beslenme Rehberi'ne göre, sağlıklı bir diyetin her gün farklı gıda gruplarını içermesi gerekiyor. Günde yalnızca 5,5 ons et önerilirken, sebze, meyve ve tahıllardan oluşan çeşitli bir beslenme şekli tavsiye ediliyor.
TİKTOK VE ETOBUR DİYETİ TRENDLERİ
Etobur diyet, son yıllarda sosyal medyada da dikkat çekiyor. TikTok'ta bu diyetle kilo verdiğini ve sağlık durumunu iyileştirdiğini iddia eden birçok kullanıcı viral oldu. Ancak uzmanlar, bu tür diyetlerin uzun vadede sağlık üzerindeki risklerine karşı uyarılarda bulunuyor.
Florida'daki bu vaka, aşırıya kaçılan diyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Beslenme uzmanları ve kardiyologlar, tek tip diyetlerden uzak durulması ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Sağlığınızı korumak için farklı gıda gruplarını içeren ve ölçülü tüketimi esas alan bir beslenme planı benimsemek büyük önem taşıyor.