669 milyon TL’lik dev ikramiye! Çılgın sayısal loto 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı mı?

Türkiye'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, bu akşam yine milyonları ekrana kilitledi.
12 MART 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango Şans Oyunları tarafından yapılan ve resmi kanallar üzerinden duyurulan çekiliş sonucu, büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığını görmek isteyen binlerce kişiyi ekran başına kilitleyecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 90 numara arasından 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Oynadığınız her kolon 15 TL, eğer ek olarak SüperStar oynamak isterseniz 23 TL'dir. SüperStar, şansınızı daha da arttıran bir seçenek olup ek kazandırma imkânı sunar. Oyuncular, Milli Piyango bayilerinden veya online platformlar üzerinden oyun oynayabilir.
KAZANANLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Her çekilişte, 90 top arasından rastgele 6 numara ve ek olarak 1 Joker numarası çekilir. Oyuncular şu kombinasyonlara göre ikramiye kazanabilir:
6 bilen: Büyük ikramiyeyi kazanır.
5+1 bilen: İkinci büyük ikramiyeyi kazanır.
5 bilen: Orta seviye büyük bir ödül kazanır.
4 bilen: Daha küçük bir ikramiye kazanır.
3 bilen: Belirli bir ikramiye alır.
2 bilen: Minimum ödül seviyesinde kazanan olur.
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olduğu takdirde ikramiye havuzu kazananlar arasında paylaşılır.