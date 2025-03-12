669 milyon TL'lik dev ikramiye! Çılgın sayısal loto 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı mı?

Haftada üç kere gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da 12 Mart 2025 Çarşamba akşamı büyük heyecan yaşandı. Geçen hafta devreden büyük ikramiye 669.685.586,89 TL’yi bulmuştu. Şans oyunu tutkunlarının gözünü çekilişe diktiği gecede kazanan numaraları merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 17:24 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, bu akşam yine milyonları ekrana kilitledi.

12 MART 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Milli Piyango Şans Oyunları tarafından yapılan ve resmi kanallar üzerinden duyurulan çekiliş sonucu, büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığını görmek isteyen binlerce kişiyi ekran başına kilitleyecek.