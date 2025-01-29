49 yaşında şok Demans teşhisi: İşindeki ufak değişiklik ilk belirtilerden biri oldu

Demans, çoğunlukla yaşlılarla ilişkilendirilen bir hastalık olsa da genç yaşta da ortaya çıkabiliyor. 2018 yılında iş yerinde küçük değişiklikler fark eden Peter Alexander, yaşadığı zorlukların ciddi bir hastalığın belirtisi olduğunu bilmiyordu.

Fotoğraflar: AA

49 YAŞINDA ŞOK DEMANS TEŞHİSİ

Demans, çoğunlukla yaşlı bireylerle ilişkilendirilen bir rahatsızlık olarak bilinse de genç yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. İngiltere'de yaşayan ve şu anda 56 yaşında olan Peter Alexander, henüz 49 yaşındayken demans teşhisi konulmasının kendisi için büyük bir şok olduğunu belirtiyor. İş yerinde ufak görünen bazı değişikliklerin aslında hastalığın ilk sinyallerinden biri olduğunu ifade eden Alexander, bu süreçte yaşadıklarını BBC Kuzey İrlanda'ya anlattı.

İLK BELİRTİLER

Peter Alexander, 2018 yılında iş yerinde teslim tarihlerini kaçırmaya ve toplantılarda konuşurken kelimeleri hatırlamakta zorlanmaya başladığını fark etti. Bu durum, başlangıçta basit bir unutkanlık gibi görünse de zamanla ilerledi ve onu bir nöroloğa gitmeye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde, beynin ön ve şakak loblarını etkileyen nadir bir hastalık olan frontotemporal demans teşhisi konuldu.

Bu tür demans, kişilik değişikliklerine yol açabiliyor ve hastalar duyarsız, ani ve sıra dışı yorumlar yapmaya daha yatkın hale gelebiliyor. Ayrıca, planlama, organize etme ve muhakeme yeteneklerinde azalmalar meydana geliyor. Alexander, teşhis aldıktan sonra doktorlarının artık çalışmasının güvenli olmadığını ve muhakeme yetisini kaybetmeye başladığını kendisine bildirdiğini söylüyor.