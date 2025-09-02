3 Eylül ne kandili? Diyanet 2025 dini günler ve kandil tarihleri

"Kandil ne zaman? Yarın kandil mi, yarın ne kandili?" soruları vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 2025 ve 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili tarihleri belli oldu. Özellikle "Bugün kandil mi? 3 Eylül ne kandili?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi takvim kandil günlerini netleştirdi. İşte 2025-2026 kandil tarihleri ve dini günler…