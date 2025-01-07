2025’in popüler diyeti Jenny Craig yöntemini deneyin! Haftada 2 kilo verdiriyor

US News & World Report'un 2025'in En İyi Diyetleri listesinde yer alan Jenny Craig diyeti, sağlıklı beslenme ve hızlı kilo verme hedefiyle popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı yapısıyla dikkat çeken bu diyet, aynı zamanda diyabet dostu ve kalp sağlığını destekleyici özellikler taşıyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:52 PAYLAŞ ABONE OL

2025 yılı itibarıyla US News & World Report'un "En İyi Diyetler" listesinde yer alan Jenny Craig diyeti, hızlı kilo kaybı hedefleyenler için popüler bir seçenek haline geldi. Önceden paketlenmiş gıdalarla pratik çözümler sunan bu diyet, bireysel koçluk desteği ve aralıklı oruç gibi yöntemlerle dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AA JENNY CRAİG DİYETİ NEDİR? Jenny Craig diyeti, önceden paketlenmiş gıdalara dayalı bir program sunar. Kalorileri ve porsiyon boyutlarını düzenleyerek sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı hedefler. Diyet boyunca bireysel koçluk desteğiyle katılımcılara rehberlik edilir. Haftada 1 ila 2 kilo vermeyi hedefleyen bu diyet, aynı zamanda aralıklı oruç yöntemini de içerir. 🍳 KAHVALTI 🥣 Yulaf ezmesi veya tam tahıllı seçenekler 🍎 Bir porsiyon taze meyve 🥛 Az yağlı süt veya yoğurt 🥗 ÖĞLE YEMEĞİ 🥙 Izgara tavuk veya 🐟 somon gibi yağsız protein 🥗 Bol miktarda nişastasız sebze (ör. salata, brokoli) 🥤 Bol su 🍽️ AKŞAM YEMEĞİ 🥩 Izgara hindi, tofu veya mercimek gibi protein seçenekleri 🥦 Üç porsiyon nişastasız sebze 🍞 Kinoa veya esmer pirinç gibi tam tahıllar 🍫 ATIŞTIRMALIK 🍪 Hafif bir tatlı veya az şekerli atıştırmalık 🥜 Bir porsiyon badem, ceviz veya fındık 🍊 Bir porsiyon taze meyve DİYETİN TEMEL NOKTALARI Kaçınılması Gerekenler: 18 yaşından küçükler, hamile ve emziren kişiler ya da gıda alerjisi olanlar için önerilmez. Faydaları: Pratik yemek planları ve hızlı kilo kaybı sunar. Riskleri: Hızlı kilo kaybı sonrası kiloların geri alınma ihtimali bulunur.