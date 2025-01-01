2000'den fazla kişi zehirlendi! Gıda uzmanı uyardı bu sebzeyi asla yemeyin

ABD'li bir gıda bilimci, TikTok'ta paylaştığı videoda çiğ filizleri "çok yüksek riskli bir yiyecek" olarak nitelendirerek bunlardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtti. Çiğ filizler, sıcak ve nemli ortamlarda yetiştirildiği için E. coli, Salmonella ve Listeria gibi tehlikeli bakterilerin kolayca üreyebileceği bir zemin oluşturuyor.
Küçük bitkiler haline gelmiş tohumlar olan filizler, genellikle C vitamini, protein ve lif açısından zengin olarak bilinse de yetiştirildikleri ortam bakterilerin hızla çoğalması için elverişli. Clemson Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, filizlenme sürecinin ilk üç gününde bir tohumdaki mikroorganizma sayısı 1 milyara kadar çıkabiliyor.
Gıda bilimcinin açıklamasına göre, çiğ filizlerin tüketilmesi durumunda ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Özellikle gıda zehirlenmesinin belirtileri arasında ishal, kusma, mide bulantısı ve yüksek ateş bulunuyor. ABD'de 1996-2010 yılları arasında çiğ filizlerden kaynaklanan 2.000'den fazla gıda zehirlenmesi vakası rapor edildi ve bu vakaların bir kısmı ölümle sonuçlandı.
Uzmanlar, çiğ filizlerin tüketilmeden önce mutlaka pişirilmesi gerektiğini ve bu besinlerin yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak bakterilerden arındırılmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, çiğ filizlerin saklandığı ortamların hijyenik olması ve bu besinlerin diğer yiyeceklerden ayrı tutulması gerektiği ifade ediliyor.
Hem İngiltere hem de ABD'de gıda zehirlenmesi vakalarının son yıllarda ciddi şekilde artış gösterdiği belirtiliyor. İngiltere'de salmonella kaynaklı hastaneye yatışlar 2013-2023 yılları arasında yüzde 79 oranında artarken, ABD'de gıda zehirlenmesi kaynaklı ölümlerde yüzde 50'lik bir artış görüldü.