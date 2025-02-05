200 başın altındaki işletmelere müjde! 2025 hayvancılık destek şartları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı hayvancılık destekleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarında artış yaşanmaması için alınan tedbirleri ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni destek modelini kamuoyuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 21:32 PAYLAŞ ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı hayvancılık desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayında artış göstermemesi için 40 bin kasaplık hayvan tedarik edildiğini duyururken, gençler, kadınlar ve aile işletmelerine yönelik yeni destek modellerinin hayata geçirileceğini açıkladı. 5 yıllık hayvancılık planının detaylarını paylaşan Yumaklı, planlı üretim, sözleşmeli tarım ve atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması gibi reform niteliğinde adımların atıldığını vurguladı.

Fotoğraflar: AA 📢 5 YILLIK PLAN VE 2025 DESTEKLERİ Bakan Yumaklı, 2024 yılında belirlenen hayvancılık yol haritasının kararlılıkla uygulandığını vurgulayarak, bu kapsamda planlı üretim, sözleşmeli üretim ve atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması gibi reform niteliğinde adımların atıldığını belirtti. Yumaklı, hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticiyi desteklemek amacıyla 5 yıllık bir plan hazırlandığını açıkladı. Bu plan doğrultusunda, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik desteklerin artırılacağını ifade eden Yumaklı, genç girişimciler, kadın çiftçiler ve aile işletmeleri için özel destek paketlerinin hazırlandığını duyurdu.