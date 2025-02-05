Kadraj Bi Bak 200 başın altındaki işletmelere müjde! 2025 hayvancılık destek şartları belli oldu

200 başın altındaki işletmelere müjde! 2025 hayvancılık destek şartları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı hayvancılık destekleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarında artış yaşanmaması için alınan tedbirleri ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni destek modelini kamuoyuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 21:32
ABONE OL
200 başın altındaki işletmelere müjde! 2025 hayvancılık destek şartları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı hayvancılık desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayında artış göstermemesi için 40 bin kasaplık hayvan tedarik edildiğini duyururken, gençler, kadınlar ve aile işletmelerine yönelik yeni destek modellerinin hayata geçirileceğini açıkladı. 5 yıllık hayvancılık planının detaylarını paylaşan Yumaklı, planlı üretim, sözleşmeli tarım ve atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması gibi reform niteliğinde adımların atıldığını vurguladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📢 5 YILLIK PLAN VE 2025 DESTEKLERİ

Bakan Yumaklı, 2024 yılında belirlenen hayvancılık yol haritasının kararlılıkla uygulandığını vurgulayarak, bu kapsamda planlı üretim, sözleşmeli üretim ve atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması gibi reform niteliğinde adımların atıldığını belirtti. Yumaklı, hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticiyi desteklemek amacıyla 5 yıllık bir plan hazırlandığını açıkladı.

Bu plan doğrultusunda, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik desteklerin artırılacağını ifade eden Yumaklı, genç girişimciler, kadın çiftçiler ve aile işletmeleri için özel destek paketlerinin hazırlandığını duyurdu.

✅ BAŞVURU ŞARTLARI VE DESTEK MODELLERİ

Bakanlık, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yeni bir destek modeli oluşturdu. Bu kapsamda:

Gençler, kadınlar ve aile işletmeleri öncelikli destek alacak.

Gebe hayvan temini desteği sağlanacak.

Hayvan sayısı 200'ün altında olan işletmeler bu destek programına başvurabilecek.

Destek başvuruları için gerekli şartlar ve detaylar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca, bölge müdürlükleri aracılığıyla çiftçilere rehberlik hizmeti sunulacak.

🥩 RAMAZAN AYI İÇİN KIRMIZI ET TEDBİRLERİ

Ramazan ayı yaklaşırken kırmızı et fiyatlarındaki olası artışlar da gündeme geldi. Bakan Yumaklı, arz eksikliğinden kaynaklı fiyat artışı beklenmediğini ancak perakende sektörüyle yapılan görüşmelerde fahiş fiyat artışlarına karşı önemli uyarılar yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda alınan tedbirler şöyle:

  • Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 40 bin kasaplık hayvan tedarik edildi.
  • Bazı büyük market zincirleriyle yapılan anlaşmalar sonucu, et fiyatlarının sabitlenmesi kararı alındı.
  • Denetimler sıkılaştırıldı, fahiş fiyat artışı tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığı'na bildirim yapılacak.

Yumaklı, devletin piyasadaki spekülatif fiyat hareketlerine karşı her zaman müdahale edeceğini ve üretici ile tüketiciyi koruma dengesini sağlamak için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

🔍 SIKI DENETİM VE GÜVENSİZ GIDA İLE MÜCADELE

Bakan Yumaklı ayrıca gıda güvenliği konusuna da değinerek, denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Güvensiz gıda tespit edildiğinde ilgili işletmelerin derhal Ticaret Bakanlığı'na bildirildiğini ve gerekli yaptırımların uygulandığını belirtti.

2025 yılı hayvancılık destekleri, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmayı, üreticiyi güçlendirmeyi ve tüketiciye sağlıklı, uygun fiyatlı ürünler sunmayı hedefliyor. Özellikle Ramazan ayı öncesinde alınan tedbirler, hem piyasadaki istikrarı hem de gıda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?
Emlak vergisi ödeme takvimi 2025: 1. taksit ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?
Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?
Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?
Simiti 20 TL’den satmaya başlamışlardı! Bakanlık tek tek tespit etti! İstanbul’un 18 İlçesinde denetimSimiti 20 TL’den satmaya başlamışlardı! Bakanlık tek tek tespit etti! İstanbul’un 18 İlçesinde denetim
Simiti 20 TL'den satmaya başlamışlardı! Bakanlık tek tek tespit etti! İstanbul'un 18 İlçesinde denetim