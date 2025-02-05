200 başın altındaki işletmelere müjde! 2025 hayvancılık destek şartları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı hayvancılık desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayında artış göstermemesi için 40 bin kasaplık hayvan tedarik edildiğini duyururken, gençler, kadınlar ve aile işletmelerine yönelik yeni destek modellerinin hayata geçirileceğini açıkladı. 5 yıllık hayvancılık planının detaylarını paylaşan Yumaklı, planlı üretim, sözleşmeli tarım ve atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması gibi reform niteliğinde adımların atıldığını vurguladı.
📢 5 YILLIK PLAN VE 2025 DESTEKLERİ
Bakan Yumaklı, 2024 yılında belirlenen hayvancılık yol haritasının kararlılıkla uygulandığını vurgulayarak, bu kapsamda planlı üretim, sözleşmeli üretim ve atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması gibi reform niteliğinde adımların atıldığını belirtti. Yumaklı, hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticiyi desteklemek amacıyla 5 yıllık bir plan hazırlandığını açıkladı.
Bu plan doğrultusunda, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik desteklerin artırılacağını ifade eden Yumaklı, genç girişimciler, kadın çiftçiler ve aile işletmeleri için özel destek paketlerinin hazırlandığını duyurdu.
✅ BAŞVURU ŞARTLARI VE DESTEK MODELLERİ
Bakanlık, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yeni bir destek modeli oluşturdu. Bu kapsamda:
Gençler, kadınlar ve aile işletmeleri öncelikli destek alacak.
Gebe hayvan temini desteği sağlanacak.
Hayvan sayısı 200'ün altında olan işletmeler bu destek programına başvurabilecek.
Destek başvuruları için gerekli şartlar ve detaylar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca, bölge müdürlükleri aracılığıyla çiftçilere rehberlik hizmeti sunulacak.
🥩 RAMAZAN AYI İÇİN KIRMIZI ET TEDBİRLERİ
Ramazan ayı yaklaşırken kırmızı et fiyatlarındaki olası artışlar da gündeme geldi. Bakan Yumaklı, arz eksikliğinden kaynaklı fiyat artışı beklenmediğini ancak perakende sektörüyle yapılan görüşmelerde fahiş fiyat artışlarına karşı önemli uyarılar yapıldığını belirtti.
Bu kapsamda alınan tedbirler şöyle:
Yumaklı, devletin piyasadaki spekülatif fiyat hareketlerine karşı her zaman müdahale edeceğini ve üretici ile tüketiciyi koruma dengesini sağlamak için gerekli adımların atılacağını ifade etti.
🔍 SIKI DENETİM VE GÜVENSİZ GIDA İLE MÜCADELE
Bakan Yumaklı ayrıca gıda güvenliği konusuna da değinerek, denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Güvensiz gıda tespit edildiğinde ilgili işletmelerin derhal Ticaret Bakanlığı'na bildirildiğini ve gerekli yaptırımların uygulandığını belirtti.
2025 yılı hayvancılık destekleri, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmayı, üreticiyi güçlendirmeyi ve tüketiciye sağlıklı, uygun fiyatlı ürünler sunmayı hedefliyor. Özellikle Ramazan ayı öncesinde alınan tedbirler, hem piyasadaki istikrarı hem de gıda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.