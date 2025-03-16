16 mart 2025 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları ve kazandıran numaralar!

Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı.
16 MART 2025 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI
Bu akşam gerçekleştirilen çekilişte şanslı numaralar belli oldu. İşte kazandıran numaralar:
1 - 13 - 15 - 25 - 34 + 10
Bu numaraları tutturan talihliler büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Şans Topu bileti olan vatandaşlar, biletlerini resmi sorgulama ekranlarından kontrol edebilir. Biletinizin kazandırıp kazandırmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresine giderek biletinizi kolayca sorgulayabilirsiniz.
Milli Piyango Mobil Uygulaması: Mobil uygulama üzerinden bilet numaranızı girerek çekiliş sonucunu öğrenebilirsiniz.
Fiziksel Bayiler: Biletinizi bayilere giderek de kontrol ettirebilirsiniz.
16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli büyük ödülü kazanacak. Büyük ikramiye tutarı ve kazanan sayısı, Milli Piyango Online ve resmi kaynaklar üzerinden duyurulacak.
Şans Topu'nun bir sonraki çekilişi 19 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Şansınızı denemek isteyenler için bilet satışları devam ediyor. Kazananları tebrik ediyor, bir sonraki çekilişte herkese bol şans diliyoruz!