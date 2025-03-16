16 mart 2025 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları ve kazandıran numaralar!

Büyük İkramiye Ne Kadar?

16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli büyük ödülü kazanacak. Büyük ikramiye tutarı ve kazanan sayısı, Milli Piyango Online ve resmi kaynaklar üzerinden duyurulacak.

Şans Topu'nun bir sonraki çekilişi 19 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Şansınızı denemek isteyenler için bilet satışları devam ediyor. Kazananları tebrik ediyor, bir sonraki çekilişte herkese bol şans diliyoruz!