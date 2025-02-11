Kadraj Bi Bak 💖 Sevgililer Günü'ne özel en kolay ve lezzetli atıştırmalık ve yemek tarifleri

💖 Sevgililer Günü'ne özel en kolay ve lezzetli atıştırmalık ve yemek tarifleri

Sevgililer Günü'nde romantik bir sofra hazırlamak isteyenler için hem pratik hem de etkileyici tarifler derledik. Bu özel günü, sevdiğiniz kişiyle birlikte keyifle geçirebileceğiniz lezzetlerle taçlandırabilirsiniz. İşte hem kolayca hazırlayabileceğiniz hem de şık sunumlarla göz dolduracak Sevgililer Günü'ne özel aperatif ve yemek tarifleri…

Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:46
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💖 Sevgililer Günü’ne özel en kolay ve lezzetli atıştırmalık ve yemek tarifleri

Sevgililer Günü'nde romantik bir sofra hazırlamak isteyenler için hem pratik hem de lezzetli tarifler büyük ilgi görüyor. Evde kolayca hazırlanabilen çikolatalı çilekten kalp şeklinde pizzalara kadar birçok seçenek, bu özel günü daha da anlamlı hale getirmeye yardımcı oluyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

🍓 ÇİKOLATALI ÇİLEK

Malzemeler:

  • 10-15 adet çilek
  • 100 gr bitter çikolata
  • 50 gr beyaz çikolata (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Çilekleri yıkayıp iyice kurulayın.
  2. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
  3. Çilekleri erimiş çikolataya batırıp yağlı kağıt üzerine dizin.
  4. Beyaz çikolatayı eritip üzerine çizgiler yaparak süsleyin.
  5. Buzdolabında 15-20 dakika donmaya bırakın.

Kalpli krepKalpli krep

🥞 KALP ŞEKLİNDE KREP

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

  1. Tüm malzemeleri çırpıp pürüzsüz bir kıvam elde edin.
  2. Teflon tavayı hafif yağlayıp hamuru kalp şeklinde dökün.
  3. İki tarafını da kızarana kadar pişirin.
  4. Üzerine bal, çikolata veya meyve ekleyerek servis edin.

🍕 KALP ŞEKLİNDE MİNİ PİZZA

Malzemeler:

  • 1 adet hazır lavaş veya pizza hamuru
  • 2 yemek kaşığı domates sosu
  • 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
  • 50 gr sucuk veya salam
  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

  1. Lavaşı veya hamuru kalp şeklinde kesin.
  2. Üzerine domates sosunu sürüp malzemeleri yerleştirin.
  3. 180°C önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.

Kalpli mini pizzaKalpli mini pizza

🍫 3 MALZEMELİ ÇİKOLATALI MOUSSE

Malzemeler:

  • 200 gr bitter çikolata
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 200 ml soğuk krema

Yapılışı:

  1. Çikolatayı benmari usulü eritin ve biraz soğumaya bırakın.
  2. Kremayı katılaşana kadar çırpın.
  3. Eritilmiş çikolatayı ve balı ekleyip karıştırın.
  4. Bardaklara doldurup 2 saat buzdolabında dinlendirin.

🍝 ROMANTİK MAKARNA

Malzemeler:

  • 200 gr makarna
  • 1 su bardağı krema
  • 2 yemek kaşığı domates püresi
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  1. Makarnayı haşlayıp süzün.
  2. Tereyağında ezilmiş sarımsağı kavurun, domates püresi ve kremayı ekleyin.
  3. Sos kaynadığında makarnayı içine alın ve karıştırın.
  4. Servis ederken parmesan ekleyebilirsiniz.

🧀 PEYNİR TABAĞI VE ÜZÜM

Malzemeler:

  • Farklı çeşit peynirler (beyaz peynir, cheddar, rokfor)
  • Üzüm
  • Ceviz veya badem
  • Bal

Yapılışı:

  1. Peynirleri dilimleyerek bir tabağa yerleştirin.
  2. Üzerine bal gezdirin ve yanına üzüm ekleyin.
  3. Ceviz veya bademle süsleyerek servis edin.

🍗 FIRINDA SARIMSAKLI TAVUK KANATLARI

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk kanadı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

  1. Tavukları yoğurt, sarımsak ve baharatlarla harmanlayın.
  2. 180°C fırında 30 dakika pişirin.

🍪 KALP ŞEKLİNDE KURABİYE

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 125 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 yumurta
  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

  1. Tüm malzemeleri yoğurup hamuru açın.
  2. Kalp şekli vererek 170°C fırında 12-15 dakika pişirin.
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