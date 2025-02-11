💖 Sevgililer Günü’ne özel en kolay ve lezzetli atıştırmalık ve yemek tarifleri

Sevgililer Günü'nde romantik bir sofra hazırlamak isteyenler için hem pratik hem de lezzetli tarifler büyük ilgi görüyor. Evde kolayca hazırlanabilen çikolatalı çilekten kalp şeklinde pizzalara kadar birçok seçenek, bu özel günü daha da anlamlı hale getirmeye yardımcı oluyor.
🍓 ÇİKOLATALI ÇİLEK
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Yapılışı:
🥞 KALP ŞEKLİNDE KREP
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Yapılışı:
🍕 KALP ŞEKLİNDE MİNİ PİZZA
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🍫 3 MALZEMELİ ÇİKOLATALI MOUSSE
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🍝 ROMANTİK MAKARNA
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🧀 PEYNİR TABAĞI VE ÜZÜM
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🍗 FIRINDA SARIMSAKLI TAVUK KANATLARI
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