🔥 Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Derbi öncesinde 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📺 Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda?
Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan yaparken, yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.
🔥 FENERBAHÇE - KASIMPAŞA CANLI İZLE
Futbolseverler, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını canlı izlemek için Bein Sports 1 ekranlarını takip edebilir.
🔎 Fenerbahçe Seriyi Devam Ettirmek İstiyor
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı başarılı sonuçların ardından Süper Lig'de de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht'i 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.
Ligde üst üste 6 galibiyet alan Kanarya, Kasımpaşa engelini de aşarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. 54 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, liderlik mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacak.
🔹 Kasımpaşa'nın Süper Lig Performansı
Konuk ekip Kasımpaşa, Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 31 puanla 8. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
⚽ Fenerbahçe'nin Kasımpaşa Karşısındaki 11'i
Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği ilk 11 şu şekilde:
İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent, Oğuz, Mert Hakan, Fred, Mert Müldür, Tadic, Talisca, En Nesyri.