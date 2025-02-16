🔥 Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Derbi öncesinde 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fotoğraflar: AA

📺 Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan yaparken, yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.

🔥 FENERBAHÇE - KASIMPAŞA CANLI İZLE

Futbolseverler, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını canlı izlemek için Bein Sports 1 ekranlarını takip edebilir.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ