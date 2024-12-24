-4'e düşecek! İstanbul ve çevresine bu cuma kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarına göre İstanbul ve çevresinde kar yağışı etkili olacak. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle megakent çevresi beyaza bürünecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2024 22:46 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul'da bu hafta soğuk hava etkisini artırıyor. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, Balkanlar ve Ege üzerinden gelen soğuk hava dalgaları Marmara'yı etkisi altına alacak. Özellikle cuma günü İstanbul çevresinde kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar gerileyecek.

MGM tarafından paylaşılan 27 Kasım Cuma hava durumu raporu SICAKLIK EKSİ 4'E DÜŞECEK! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporlarına göre İstanbul, bu hafta sonuna doğru sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Özellikle megakent çevresinde yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.