-4’e düşecek! İstanbul ve çevresine bu cuma kar geliyor

İstanbul'da bu hafta soğuk hava etkisini artırıyor. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, Balkanlar ve Ege üzerinden gelen soğuk hava dalgaları Marmara'yı etkisi altına alacak. Özellikle cuma günü İstanbul çevresinde kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar gerileyecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporlarına göre İstanbul, bu hafta sonuna doğru sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Özellikle megakent çevresinde yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Marmara ve Trakya bölgelerini etkisi altına alacak. Bunun yanı sıra, Ege Bölgesi'nden gelen soğuk rüzgarlar da bölgedeki hava koşullarını daha da sertleştirecek. Rüzgar hızının yer yer 70 km/saate kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Kar yağışının, özellikle İstanbul-Tekirdağ sınırı ile Bursa'nın yüksek kesimleri ve İnegöl çevresinde etkili olması bekleniyor. Megakentin çevresindeki bölgelerin cuma günü beyaza bürüneceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava koşullarının yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç kullananların buzlanma ve kaygan yollar konusunda tedbirli olmaları gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber özellikle açık havada uzun süre bulunacak kişilerin tedbir alması öneriliyor. Yetkililer, hava durumu ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip etmenin önemine vurgu yaptı. Daha fazla bilgi için MGM'nin güncel raporlarını kontrol etmeyi unutmayın.