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  • Kadın-Sağlık
  • 06.03.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 14:52

nedir? ve tedavisi

Boğaz iltihabı olan önemsenmesi gereken rahatsızlıklardan biridir. Genellikle viral enfeksiyonların neden olduğu Faranjit hastalığı bazen bakteriler nedeniyle de ortaya çıkmaktadır. Peki nasıl olur, tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Faranjit nedir? Faranjit belirtileri ve tedavisi

Akut ve kronik olmak üzere iki çeşit görülen 'te akut olan daha hafif geçirilir. 'te ise yaşanan rahatsızlıklar daha fazladır. Genellikle soğuk algınlığına eşlik eden Faranjit rahatsızlığı, günlük yaşantıyı da olumsuz etkiler.

FARANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Boğaz ağrısı en yayın olan belirtisidir.
-Boğaz ağrısına eşlik eden yutkunma güçlüğü, bir şeyler yerken da kişiyi rahatsız eder.
-Yüksek ateş görülür.
-Boğazda kuruluk ve öksürük yaşanır.
-Kulak ve baş ağrısı yaygındır.
-Lenf bezleri şişer ve ses kısıklığından dolayı konuşmak rahatsız edici olabilir.
-'te yukarıdaki belirtilere ek olarak kas ağrıları ve halsizlik gibi şikayetlere de rastlanılır.



FARANJİT TEDAVİSİ NASIL OLUR?

En iyi teşhis kulak burun boğaz uzmanı tarafından konulacaktır. Faranjit'in çeşidine bakarak gerekli tedaviyi öngörecektir. Faranjit'ten dolayı sizin de alabilecek önlemleriniz vardır. Bu sayede hastalığı daha kolay atlatabilirsiniz.

-Kapalı ortamlarda bulunmayın,
-Sigara ve alkol kullanmayın,
-Bulunduğunuz ortamı sürekli havalandırın,
-Çok sıcak ya da çok soğuk/buzlu içecekler tüketmeyin,
-Özellikle alerjik bünyeye sahipseniz tozlu ve kirli yerlerden uzak durun,
-Boğazınızı rahatlatmak için daha da zarar verecek ve tahriş edecek olan temizlemeye zorlamaktan vazgeçin.
-Bol bol su için, boğazınızı rahatlatmak için tuzlu gargara yapabilirsiniz.

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