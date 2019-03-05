Uyku problemi yaşıyorsanız işte size çözüm önerileri

Pek çok sebebe bağlı olarak uyku problemleri her yaştaki kişide görülebilir. Uykusuzluk devamlı hale geldiğinde kişilerin konsantrasyon güçlüğü yaşaması, yorgunluk, baş dönmesi, gün içerisinde uyuklama, bağışıklığın düşmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Peki uyku problemi nasıl çözülür?



UYKU PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?



-Uyku problemi yaşıyorsanız aşırı kafein, alkol ve sigara gibi alışkanlıklarınızı bırakın.



-Kafein konusunda gün içerisinde aşırıya kaçmamak, özellikle de akşam saatlerinde tüketmemek gerekir.



-Yatmadan 3-4 saat öncesinde akşam yemeği yenmeli, yemeklerin ağır olmamasına dikkat edilmelidir.



-Yatağınızı ve yastığınızı mutlaka temiz tutun. Yastık yüzünü ve nevresimi sık sık değiştirin ve havalandırın.



-Yatmadan önce yatak odanızı havalandırmanız odanın oksijenle dolmasını sağlayacaktır.





-Odada bulunan kaloriferin üzerine bir bardak su koyarak nemlenmiş bir hava sağlayabilirsiniz. Oda sıcaklığını da çok yüksekte tutmamaya dikkat edin.



-Sporu mutlaka hayatınıza sokun. Hareketsiz bir yaşama mahkum olmayın. Zamanım yok diyorsanız günde 30-40 dakika yürüme imkanı sağlamak bile hem vücudunuz hem psikolojiniz hem de uyku düzeniniz için çok faydalı olacaktır.



-Uyku esnasında gürültü yaratacak eşyaları ve oda ışığını kapatın. Karanlık ya da loş bir ortamda ve sesten uzak bir uyku sağlık için önemlidir.



-Yatmadan önce ılık bir duş almak sizi rahatlatacak ve uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.



-Uyku düzeniniz olsun, her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkınca vücut buna alışacaktır.



-Psikolojik sorunlarınızı uyuyacağınız zaman geride bırakın ve düşünmeyin.



-Uykunuz gelmediği halde yatağa giderek kendinizi uykuya zorlamanız tam tersi sonuçla karşılaşmanıza neden olabilir.