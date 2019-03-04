Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanserinin en yaygın sebepleri arasında yanlış beslenme alışkanlıkları gösterilir. İşlenmiş gıdalar, mangalda yapılan yiyeceklerin fazla tüketimi, aşırı tuzlu besinler, alkol ve sigara kullanımı zararlıdır. Organik sebze ve meyvelerin tüketilmesinin ise mide kanserini önleyici önemli gıdalardan olduğu unutulmamalıdır.



MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ



-Geçmek bilmeyen halsizlik durumu,

-Yemek yedikten sonra çok fazla şişkin hissetme hali,

-Çok az yemek yense bile fazla yenmiş gibi tok hissetme,

-Geçmek bilmeyen ve şiddetli olan mide yanması sorunu,

-Şiddetli derecede hazımsızlık çekilmesi,





-Sebebi bulunamayan ve sürekli olan mide bulantıları,

-Aşırı derecede mide ağrısı yaşama,

-Durduk yere sürekli kusma durumu,

-Hızlı kilo kaybetme ve sebebinin bilinmemesi halinde dikkatli olunmalıdır.



MİDE KANSERİNİN TEDAVİSİ



Mide kanserinin tedavisi evresine göre değişiklik gösterebilir. En iyi tedavi önerisini doktor verebilir. Cerrahi müdahale ile kitlenin alınması ve çevresinin temizlenmesi, kemoterapi, radyasyon tedavisi X ışınlarının verilmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Erken teşhis hayat kurtarır sözü unutulmamalı ve yukarıda saydığımız bir ya da birkaç belirtinin fark edilmesi durumunda mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi gerekir.