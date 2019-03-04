Kalbinizde çarpıntı varsa dikkat!

Normal şartlarda dakikada 60 - 80 kez kalp atışı olağandır. 100 üzerinde olması ise anormal bir durum olduğunun habercisidir. Peki hangi durumlarda kalp çarpıntısı yaşanır? Ne zaman kalp çarpıntısını önemsemek gerekir? İşte merak edilenler…



KALP ÇARPINTISI NEDENLERİ NELERDİR?



-Yaşanan bazı psikolojik durumlar kalp çarpıntısına yol açar. Aşırı korku, heyecan, mutluluk bunlara örnek gösterilebilir. Bu hisler geçtikten sonra kalp çarpıntısı da ortadan kalkar, endişelenecek bir durum yoktur.



-Panik atak hastaları kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvurmaktadır. Korku ve endişe yaşayan kişi panik atak geçirirken kalp atışı da hızlanır, kendisini kalp krizi geçiriyormuş hissi kaplarken çarpıntı da artar. Psikiyatri ya da bir psikologdan yardım alınmalıdır.



-Aşırı egzersiz bünyeyi yorar ve kalp atışını hızlandırır. Düzenli egzersiz yapmayan kişilerde de görülebilir bir durumdur. Kuvveti aşan egzersizlerden uzak durmak gerekir, aksi durumunda kalp çarpıntıları kalp krizi belirtilerine dönebilir.



-Aşırı sigara ve alkol tüketimi çok zararlıdır. Kalbin düşmanı olan bu tüketim alışkanlığı sadece kalp çarpıntısı değil, kalp ve diğer organlarda pek çok rahatsızlığa yol açabilir. Bu nedenle sigara ve alkolü hayatınızdan çıkarmanız gerekir.





-Çok fazla kafein tüketilmesi kalp çarpıntılarına sebebiyet verir. Örneğin günde 3-4 fincan filtre kahve tüketen bir kişinin kalp çarpıntısı yaşaması çok normaldir. Dolayısıyla kafein tüketimini en aza indirmek doğru olacaktır.



-Bazı ilaçların yan etkileri olarak kalp çarpıntısı gözlenebilir. Özellikle kilo amaçlı kullanılan ilaçlar ve depresyon hapları kalp çarpıntısına yol açabilir. Böyle bir durumda doktorunuza danışarak ilacı bırakmalı ya da değiştirmesini sağlayabilirsiniz.



-Uykusuzluk ve yorgunluk da kalp çarpıntısını tetikler. Yoğun çalışma temposunda dinlenmeye vakit ayıramamak ve yeterli/dengeli bir uyku düzeni oluşturmamak kalp çarpıntısının yanı sıra bağışıklığınızı da düşürerek farklı hastalıklara da davetiye çıkaracaktır.



-Anemi olarak adlandırılan kansızlık da kalp çarpıntısının sebepleri arasında yer alır. Ayrıca yorgunluk ve halsizlik de yapar. Uzman tavsiyesiyle demir ilacı tedavisine başlandığından bu durum da ortadan kalkacaktır.



Kalp çarpıntısı yaşıyorsanız panik yapmadan bir yere uzanıp dinlenmelisiniz. Şiddetli öksürmek ya da ellerinizi soğuk suya sokmak da iyi gelecektir. Yukarıda saydığımız nedenlere bağlı olarak kalp çarpıntısı yaşıyorsanız ona uygun önlem almalısınız. Kalp hastalığı ya da sorunu olan biriyseniz endişelenmeden en yakın hastaneye başvurabilirsiniz.