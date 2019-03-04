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  • 04.03.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 16:07

Hangi tür ağrıların altında hangi hastalıklar yatıyor?

Ağrılar genellikle bazı hastalıkların en erken habercisidir. Bu demek değildir ki her ağrının sebebi bir hastalıktır. Bazen koşullardan, yapılanlar ya da hissedilenlerden dolayı da ağrılar olabilmektedir. Peki hangi ağrılar hastalık habercisidir?

Vücudunuzdaki ağrılar bazen sinyal niteliğindedir. Ağır spor yaptıktan sonra yaşanan kas ağrısı normal sayılabilirken, ortada hiçbir sebep yokken bir yerinizde sürekli ve şiddetli ağrılar nüksediyorsa önemsenmesi gerektiği doğrudur. Peki vücudunuzun hangi bölgesinde yaşanan ağrılar size hangi hastalıkları haber veriyor?

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