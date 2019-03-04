Frengi nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Cinsel yolla bulaşan Frengi hastalığı çok ciddi problemlere zemin hazırlayabilir. Hatta anneden bebeğe bile geçme riski vardır. Bu nedenle bakterilerin neden olduğu Frengi hastalığının ne olduğu bilinmeli, belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka bir uzman kontrolüne başvurulmalıdır.



FRENGİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Özellikle cinsel organlarda bulunan fakat ağız içi ve dudakta da görülebilen Frengi yaraları cinsel ilişki sırasında (oral, anal veya vajinal) direk temas olduğu için bulaşır. Korunmasız (prezervatifsiz) ilişkilerde görülür. Frengi hastalığı bulaştıktan sonra vücuttaki belirtileri evreler halinde görülür. İlk evrede yuvarlak ve ağrısız/acısız yaralar görülürken ikinci evrede ciltte kızarıklık, lenflerde şişlik ve ateşlenme olarak kendini gösterir.





FRENGİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?



Hastalık belirtileri ilk fark edildiği anda mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Doktorun önereceği bir tedavi ile hastalığın ilk evrelerinde kurtulmak mümkündür. İlerledikçe geri döndürülebilir tedavi zorlaşır ve hatta ölümcül bir potansiyele de sahiptir. Frengiden korunmak için de mutlaka gerekli testleri yapılmış ve bu riski taşımayan partner ile cinsel ilişkide olmak gerekir. Diğer bir yöntem ise prezervatif kullanarak gelişen ilişkidir.