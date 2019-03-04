Çocuklarda yüksek ateş nasıl düşer?

Çocuklarda yüksek ateşi düşürmek için evde doğal yöntemler vardır. İşinizi kolaylaştırmak için bu yöntemlerin neler olduğunu haberimizde derledik. Eğer hala çocuktaki yüksek ateş düşmüyorsa mutlaka vakit kaybetmeden hastaneye gidilmesi gerekir.



ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞİ DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ



-Yüksek ateş çok fazla üşümeye hatta titremeye neden olur. Çocuk çok üşüdüğünü hissetse de aslında bu durum var olan yüksek ateşten kaynaklıdır. Bu nedenle çocuğun üstünü kalın giydirip üzerini örtmek yerine ince kıyafetler giydirerek üzerini açmanız gerekir. Aksi durumda vücut sıcaklığı daha fazla yükselir.



-Yüksek ateşi olan çocuğa ılık bir duş aldırmak çok önemlidir. Çok üşürken bu çok zor olur çünkü ılık su bile ona çok soğuk gelecektir. Duş süresini çok uzatmadan, çocuğun üşütmemesine dikkat ederek hareket etmek gerekir. Yine duştan çıktıktan sonra çocuğun üzerini çok kalın olmayan havluyla örtmek önemlidir.





-Oda sıcaklığını yükseltecek durumlardan kaçınılmalıdır. Çok fazla sıcak ortamda çocuğun vücut ısısı yükselir ve havale riski artar. Bu nedenle ara ara çocuğu üşütmeden evi temiz hava ile havalandırmak da iyi olacaktır.



-Yüksek ateşi olan çocuğun vücudundaki sıvı miktarında azalma gözlenir. Bu nedenle sıvı alımını arttırmak ve çocuğa bol su içirmek önemlidir. Mide bulantısı olmaması için suyun yavaş yavaş içirilmesi gerekir.



-Zaten halsiz olan çocuğu çok zorlamamak ve uzanıp dinlenmesini sağlamak önemlidir. Uzanırken başına, koltuk altına, göğüs bölgesine ılık suya batırıldıktan sonra sıkılan bezi koymak ateşin düşmesine yardımcı olacaktır. Bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.



-Yüksek ateşi olan çocuklar kesinlikle soğuk suyla temas ettirilmemelidir. Soğuk su ile yüksek vücut sıcaklığı bir araya geldiğinde çocuğun havale olma riski çok yüksektir. Bu nedenle ılık su tercih edilmelidir.