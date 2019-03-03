Genellikle soğuk algınlığında ve sinüslerin dolmasıyla yaşanan burun tıkanıklığının farklı kronik sebepleri de olabilir. Kemik eğriliği ya da et gibi problemler yoksa diğer burun tıkanıklığını doğal yöntemlerle açmak mümkündür. Peki tıkalı burun nasıl açılır?



BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?



-Kaynar derecede olmayan çorba içmek burun tıkanıklığınızın rahatlamasını sağlayacaktır. Genellikle ılık tüketilmesi ağız ve mide sağlığınız için daha önemlidir.

-Gün içerisinde bitki çayları tüketmek burnunuzun akmasını sağlayacak ve akan burun çok daha çabuk tıkanıklığını atacaktır.

-Baharatların özellikle acı olanlarını tüketmek burun tıkanıklığınıza iyi gelerek burnunuzun akmasını sağlayacaktır.

-Sinüslerde tıkanıklık yaşandığından bu bölgeye masaj yapmak oldukça etkilidir. Yavaş yavaş ve dairesel hareketlerle yapmaya özen göstermelisiniz.

-Kaloriferler havadaki nemi çekerek kuruluğa neden olur. Bu nedenle kaloriferin üzerine bir bardak su koymak havanın nemlenmesini sağlayacaktır.

-Bulunulan ortamın sürekli havalandırılması önemlidir. Açık havadaki oksijenin içeriye dolması daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır.





-Tuzlu su burun tıkanıklığı üzerinde çok etkilidir. Ilık suyun içerisine karıştırdığınız tuzu burnunuza çekmeyi deneyebilirsiniz.

-Burun tıkanıklığı durumunda vücudunuzu da sıcak tutmanız önemlidir. Bunun için kalın giyinmek ve özellikle ayaklarınızı sıcak tutmanız iyi olacaktır. Sıcak su torbasından da faydalanabilirsiniz

-Lavantayı koklamak ve lavanta çayı tüketmek burun tıkanıklığında olumlu etkilere sahiptir. Aşırıya kaçılması uyku getireceğinden önerilmez.

-Bol su içmek her zaman gereklidir. Bol bol su tüketmek vücudun her bölümü için ayrı bir önem taşır. Burun tıkanıklığının açılmasında da gereklilerden biridir.

-Uzmanlar burun tıkanıklığı yaşandığında süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini önermiyor. Bu hususa dikkat etmeniz önemlidir.

-Ilık bir duş almak hem vücudunuzdaki kasları rahatlatacak hem de burun tıkanıklığınızın ortadan kalkmasını sağlayacaktır.