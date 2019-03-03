Doğal bir süreç olan bebeklerde diş çıkarma süreci, bebek, anne ve babalar açısından oldukça zor geçen bir dönem olarak bilinmektedir. Anne ve babalar bu süreçte bebeğin neler yaşayacağını, nasıl rahatlatılacağını merak ederler. Bu nedenle internette en çok aranan konulardan birisi de bebeklerde diş çıkarma sürecidir. Konuyla ilgili merak edilen soruların başında bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir sorusu gelmektedir. Peki, birçok anne ve babanın merak ettiği bebeklerde diş çıkarma süreci ne kadar sürer sorusunun yanıtı ne? Bebeklerde diş çıkarma süreciyle ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde diş çıkarma sürecinde, anne ve babaların süreç hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Anne ve babanın konuyla ilgili bilgi sahibi olması, bu sürecin daha rahat atlatılmasını sağlayacaktadır. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? İşte cevabı...

* Hafif ateş,

* Bebeğin eline gelen her şeyi ısırmaya çalışması,

* Diş etinin verdiği rahatsızlık nedeniyle uyku bozukluğu,

* İştah kaybı,

* Bazı durumlarda bebeklerin diş etlerine ve çenelerine baskı uygulaması,

* Ağız sulanması,

* Kızarık ve şiş durumda olan diş etleri,

* Ağız bölgesinde ve çevresinde cilt tahrişleri,

* Daha fazla ağlama durumu.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

Hamilelik sürecinin 3. ve 6 ayları sırasında dişler anne karnında şekillenmeye başlar. Doğumdan sonraki süreçte özellikle 7. aydan sonra alt ön kesici dişler belirmeye başlar ve ağızda yerlerini alır. Bebeğin 6 ile 30 aylık sürecinde tüm dişler belli zaman aralıklarında çıkar. Böylece diş çıkarma süreci tamamlanmış olur.

DİŞ ÇIKARMA SÜRECİNDE BEBEK NASIL RAHATLATILIR?

Diş çıkarma sürecinde bebek nasıl rahatlatılır sorusu da anne ve babalar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

* Bebeğin diş etlerine soğuk ve temiz bir bezle masaj yapın.

* Bebeğinize diş kaşıyıcı alın. Aldığınız diş kaşıyıcının boyalı ve plastik olup olmadığına mutlaka dikkat edin.

* Onunla ilgilenerek, ona güvende olduğunu hissettirin.

* Dikkatini başka yöne çekerek diş eti ağrılarını unutturun.

Eğer bebeğinizde normal haller dışında önemli farklılıklar görüyorsanız mutlaka uzman görüşü alın.

DİŞ ÇIKARMA SÜRECİ