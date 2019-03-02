Canlı kanser hücresi sarımsaktan kaçtı videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı

Sosyal medyada ve pek çok yerde paylaşılan bir videoyla bir hastadan ameliyatla alınmış canlı kanser hücresinin sarımsaktan kaçarken altın yüzüğe doğru yaklaştığı iddia edildi.

Video, Twitter'daki bir paylaşımda 14 binden fazla beğeni, 4 bine yakın paylaşım aldı. Teyit.org'un haberine göre videonun canlı kanser hücresinin sarımsaktan kaçtığını ve altına yaklaştığını gösterdiği iddiası doğru değil. Kanser hücrelerinin insan vücudunun dışında canlı kalabilmesi için laboratuvar ortamında tutulması gerekli.

KANSER HÜCRESİNİN VÜCUDUN DIŞINDA CANLI KALMASI MÜMKÜN DEĞİL

Forbes'ta ve İngiltere'deki Kanser Araştırmaları Merkezi'nin web sitesinde yer alan makalelerde bir kanser hücresinin ancak laboratuvar ortamında ve zorlu koşullarda canlı tutulabileceğinin belirtildiği görülebiliyor.

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü'nden Arş. Gör. Alper Kurşunel'in iddia ile ilgili teyit.org'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Sadece kanser hücreleri değil tüm hücreler canlılıklarını sürdürebilmek için düzenli olarak beslenmeye (bu beslenme vücutta damarlarla sağlanır) ihtiyaç duyar. Canlı hücreleri vücut dışında yaşatmak çok ciddi emek ve malzeme gerektiren bir olaydır. Laboratuvarda çalıştığımız kanser hücrelerinin canlılığını sürdürmek için bu hücrelerin gereksinim duyduğu besinleri içeren özel besin kaynaklı sıvılar, karbondioksit ve nemi belirli oranda tutan kabinler gerekmektedir. Metabolizmaları sağlıklı hücrelere göre çok daha hızlı olan kanser hücrelerinin beslenme ihtiyacı daha da fazla olduğu için kanser en önemli özelliklerinden biri olan yeni damarlaşmaları tetikleyerek kendini bir damar örgüsüyle sarar. Bahsedilen videoda ameliyatla çıkarılan canlı kanser hücresi olduğu iddia edilen şey basitçe üzerinde damarlar bulunan ve cerrahi ile çıkarılan bir tümör dokusuna ait değil.

Kurşunel ayrıca videodaki kütlenin kanser hücresi olduğunu varsaysak bile, kanserin altına yaklaşması durumunda altın takıların en çok bulunduğu el ve bileklerde kansere rastlanmasını gerektiğini ancak böyle bir durum olmadığını ifade etti;

Ayrıca videoda bahsedilen kütlenin yukarıda değindiğim sebeplerden evde tabak üzerinde hareket ettirecek şekilde insandan cerrahiyle çıkarılmış canlı hücreler olması da mümkün değildir. Kaldı ki bu video doğru olsa, yani kanser hücreleri gerçekten sarımsaktan kaçıp altına yaklaşsa, bugün en sık kansere rastladığımız bölgeler el bilekleri ve boyun bölgesi olurdu. Fakat klinikte böyle bir durum söz konusu asla değil.

Ayrıca altın gibi platinlerin nanopartiküllerinin kanser tedavisinde kullanıldığına ilişkin de pek çok makale bulunuyor.

VİDEO AYNI İDDİAYLA FARKLI ÜLKELERDE DE YAYGINLAŞTI

Malezya ve Hindistan'da da yaygınlaşan bu videonun televizyon kanalları ve haber siteleri tarafından yanlış olduğu duyurulmuştu.

Hindistan'ın Gujarat bölgesinden yayın yapan Gujarat News isimli haber kanalında bu videonun doğrulaması yapılmış ve uzman görüşlerine yer verilmişti.