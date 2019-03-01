Regl sancısından dolayı kullanılan ilaçlar regl miktarı etkileyebileceği gibi farklı yan etkiler de yapabiliyor. Halbuki dikkate alacağınız bazı püf noktalarla regl sancısını azaltmak ya da yok etmek mümkün. Peki regl sancısına ne iyi gelir? İşte yanıtı…



REGL SANCISI NASIL GEÇER?



-Regl sancısına eşlik eden kasık ve bel ağrıları için en büyük düşman sıcaklıktır. Sıcak bir bez ya da sıcak su torbasını ağrıyan bölgelerinize ara ara koyduğunda ağrılarınız oldukça azalacağını fark edeceksiniz.



-Ilık bir duş almak vücut kaslarınızın gevşetir. Gevşeyen kaslar ise ağrıların azalmasına yardımcı olurken bazılarında ise ağrı hissinin tamamen yok olmasını sağlar. Suyun çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz aksi durumda regl miktarınız artabilir.



-Kasları gevşeten diğer önemli etken ise egzersizdir. Yoga başta olmak üzere pilates ve yavaş yürüyüş şekilleri de tercih edilebilir. Egzersiz sonrasında ağrılarınızın büyük ölçüde azaldığını göreceksiniz. Hassas bir dönem olduğundan ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.





-Adet döneminde şişkinlik görüleceğinden az az yemek yemek daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Tüketilen besinlerin faydalı olmasına önem verilmelidir. Abur cuburlar değil de kalsiyum ve protein ağırlıklı beslenmek gerekir.



-Ayakları yastığın üzerine ya da yüksek bir yere koyarak uzanmak kan akışını hızlandıracaktır. Regl dönemlerinde yapılan bu dinlenme pozisyonunda ağrılarınızın hafiflediğini güzel bir şekilde fark edeceksiniz.



-Ağrıyan bölgeye yapılan masajlar da kan akışını hızlandırır. Karnınız ağrıyorsa parmaklarınızla hafif ve dairesel şekillerle masaj yapabilirsiniz. Bir süre sonra regli sancınızı hissetmemeye başladığınızı göreceksiniz.