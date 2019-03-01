Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl demlenir?

Baharın gelişiyle birlikte yeşilliklerin arasındaki hoş görünüşüyle dikkatimizi çeken papatyanın çayının yapıldığını biliyor muydunuz? Hem görüntüsü, hem hafifliği hem de hoş kokusuyla derde deva olan papatya çayı gün içinde yaşadığımız stresten bizi arındırmasıyla da bilinmektedir. Üstelik papatya çayının faydaları da saymakla bitmez. Papatya çayı nasıl demlenir sorusu şüphesiz birçok kişi tarafından merakla araştırılan sorular arasında yer almaktadır. Papatya çayına dair merak edilen detayları sizin için derledik.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Papatya, Papatyagiller ailesinin bir mensubudur. Boş arazilerde ve yol kenarlarında hoş görüntüsüyle dikkatimizi çeken papatya çayının faydaları da bilinmektedir. Peki, nedir bu papatya çayının faydaları? İşte cevabı...

* Sakinleştirici özelliğiyle bilinmektedir.

* Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir.

* Midede var olan hazımsızlığın giderilmesinde etkilidir.

* Etrafımızda var olan mikropların yok edilmesinde faydalıdır.

* Vücudumuzdaki kan şekerinin dengesini sağlar.

* Doğal antibiyotiklerden birisi olarak bilinmektedir.

* Cildi temizler. Cildin yumuşamasında önemli bir role sahiptir.

* Saç sağlığı için de son derece önemlidir. Saça parlaklık kazandırarak yıpranmasını engeller.

* Regl dönemlerinde kramp ve ağrıların azalmasını sağlar.

* Uyku problemlerinde son derece etkilidir.

* Stres nedeniyle yakalanması mümkün olan hastalıkları engeller.

* Zayıflamaya yardımcı olması bilinen önemli özelliklerinden birisidir.

* Kasların gevşemesine yardımcı olur.

* Migren ağrılarının azaltılmasında önemli rol oynar.

* Kan şekerini dengeleyerek şeker nedeniyle ortaya çıkan göz rahatsızlıklarını engeller.

PAPATYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Papatya çayını demlemek son derece kolay olarak bilinmektedir. Bir tatlı kaşığı papatyayı kaynamış suyun içine atarak haşlanmasını bekleyiniz. On dakika gibi bir süre bekledikten sonra demlediğiniz çayı süzerek içime hazır hale getirebilirsiniz. Ayrıca tatlandırıcı olarak limon kullanabilirsiniz. Uzmanlar günlük olarak papatya çayı tüketilmesini önermektedir. Papatya çayını günde 2-3 bardağı geçmemek kaydıdıyla tüketebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYININ ZARARLARI VAR MI?

Papatya çayını, çiçek alerjisi bulunan kişilerin tüketmemesi gerekmektedir. Çünkü papatya polenine karşı ortaya çıkması mümkün olan reaksiyonlar olabilir. Ayrıca ilaç kullanılan dönemlerde papatya çayı içmek için mutlaka uzman görüşü alınması gerekir.