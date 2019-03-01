Hamileliğin başlangıç sürecinde kadın vücudunda dikkat edilen değişiklere rastlanmaktadır. Yaşanan değişimler, hamileliğe yönelik birtakım ipuçları da vermektedir. Hamilelik belirtileri nelerdir sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Şimdi merakla araştırılan bu soruların yanıtına gelelim.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir kadın hamilelik sürecine girdiğinde vücudunda çeşitli değişiklikler gözlenmektedir. Birçok kadın bu süreçte neler yaşandığına dair detayları merak ediyor. İşte hamilelik belirtileri...

1- ADET GECİKMESİ

Adet gecikmesi hamileliğin en belli olan belirtilerinden birisidir. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki; her adet gecikmesi hamileliğin işareti değildir.

2- GÖĞÜS AĞRISI VE MEME UÇLARININ KOYULAŞMASI

Meme uçlarının koyulaşması ve göğüs ağrısı hamilelikten kaynaklanan hormonal değişiklikler arasındadır. Bazı kadınlarda göğüs ağrısı da görülebilir. Ancak göğüs ağrısı adet sürecinde de görüldüğünden tek başına hamilelik belirtisi değildir.

3- UYKU İSTEĞİ VE HALSİZLİK

Hamileliğin ilk 4 ayında uyku ve halsizlik durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni ise progesteron hormonunda yaşanan artışın uyku isteğine neden olmasıdır.

4- BAŞ AĞRISI, MİDE BULANTISI VE KUSMA

Erken hamilelik belirtileri arasında baş ağrısı, kusma ve mide bulantısı sıkça görülmektedir. Vücutta yaşanan metabolik değişimlerden ötürü baş dönmesi dikkatle takip altına alınmalıdır.

Mide bulantısı ve kusmaya, döllenme sürecinin erken zamanlarında rastlanılır. Bu durumlar bazı kadınlarda ilk haftalarda gözlemlenir. Bazı kadınlarda ise 7. haftadan sonra görülebilir.

5- SIK SIK İDRAR ÇIKARMA

Sık sık idrara çıkma erken hamilelik belirtileri arasında yer almaktadır. Sık sık idrara çıkma döllenme sürecinin neticesinde bir ayda yaşanan en net hamilelik belirtilerinden birisi olarak bilinmektedir.

6- HAFİF KANAMA

Hamile olan bazı kadınlarda embriyonun rahme yerleşmesi sırasında hafif kanamalar görülür. Buna tıpta yerleşme kanaması ya da diğer adıyla implantasyon kanaması denmektedir. Bu kanamanın rengi adet kanamasındaki gibi kırmızı değil, orta ve açık koyulukta değişen bir pembe rengidir.

7- KOKU HASSASİYETİNİN ARTMASI

Koku hassasiyetinin artması hamileliğin bilinen diğer bir belirtilerinden birisidir. Hamilelik sürecinde rahatsızlık duyulmayan bir koku, rahatsızlık duyulan bir koku haline gelebilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelik belirtileri kadın vücudunda dikkate değer değişimler olmasıyla anlaşılır. Vücutta meydana gelen değişimler arasında meme uçlarının koyulaşması, adet kesilmesi, mide bulantısı, kusma ve sık sık idrara çıkma isteği sayılabilir.