B12 hangi yiyeceklerde var?

Yeterli miktarda B12 vitamini alındığında vücuttaki faydaları da oldukça büyüktür. Özellikle kansızlık ve unutkanlığın önüne geçerken sinir sistemini de güçlendirir. İlaç olarak almak yerine B12 vitamininin büyük oranda bulunduğu besinleri tüketmeye odaklanabilirsiniz.



B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?



Süt ürünleri: B12 açısından çok güçlü olan süt, yoğurt, peynir ve kefir gibi ürünleri mutlaka beslenmenizde yer vermelisiniz.



Yumurta: Tavuk, kaz ya da ördek yumurtası fark etmeksizin öğününüzde bulundurmanız gereken besinlerdendir. Günde 1 adet yumurta tüketmek uzmanlar tarafından önerilir ve sağlığınız için oldukça faydalıdır.



Kırmızı et: Başta kuzu ciğeri olmak üzere, dana, sığır gibi kırmızı etlerin tüketimi çok önemlidir. B12 açısından oldukça zengin olan bu besinlerin eksikliği özellikle vejetaryen olanlarda B12 vitamini eksikliğine yol açmaktadır.





Deniz ürünleri: Balık, midye, istiridye gibi deniz ürünleri mutlaka tüketilmesi gereken B12 zengini besinlerdendir. Haftada 3 kez balık tüketilmesi Omega 3 zenginliği açısından da uzmanlar tarafından önerilmektedir.



Beyaz et: Tavuk, hindi gibi beyaz ete sahip kümes hayvanları da B12 açısından çok güçlüdür. Bu besinleri de düzenli aralıklarla tüketmeniz önemlidir.



B12 eksikliği durumunda halüsinasyonlar, sinirlilik, uykusuzluk, unutkanlık, yorgunluk, kansızlık gibi daha pek çok sorunla karşı karşıya kalınması muhtemeldir. Besinlerden alınan B12'nin yetersiz olması durumunda doktor kontrolünde hap olarak önerilmektedir.