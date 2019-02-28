Vajina kaşıntısı neden olur ve nasıl geçer?

Kadınlar yaşadıkları vajina kaşıntısı sorununu önemsemeli ve mutlaka uzatmadan tedavisini yapmalıdır. Vajina kaşıntısının ortaya çıkmasındaki sebebe göre tedavisi de farklılık gösterir. İlaç tedavisinin yanı sıra vajina kaşıntısını önleyen ya da hafifleten bazı noktalara dikkat ederek kendiniz de bu rahatsızlığa karşı önlem alabilirsiniz.



VAJİNA KAŞINTISININ SEBEPLERİ NELERDİR?



-Mantar enfeksiyonu,

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,

-Kullanılan kimyasal ve hijyen ürünleri,

-Cilt problemleri ya da hastalıkları,

-Menopoz dönemi,

-Stres,





VAJİNA KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?



Yaşanan vajina kaşıntısının sebebi için öncelikle bir jinekoloğa giderek muayene olunması gerekir. Kaşıntı yüzeysel sebeplerden kaynaklıysa krem tedavisi önerebilir. Eğer enfeksiyon ve bakteri durumu varsa antibiyotik tedavisi başlatabilir. Buna şikayetinize, muayene ve idrar tahlile göre en iyi kararı doktor verecektir.



Tüm bunların dışında vajina kaşıntısından korunmak ya da şikayetlerinizi en aza indirmek için dikkat emeniz gereken bazı püf noktalar vardır:



-İç çamaşırını her gün değiştirmek gerekir. Özellikle mantar enfeksiyonları nemli alanlarda ortaya çıktığından çamaşırın kuru olmasına özen gösterilmelidir. İç çamaşırları mutlaka kaynar derecede yıkanıp kullanılmalıdır ve pamuklu olmalıdır.

-Genital bölge hassas bir alan olduğundan kullanacağınız ürünlere dikkat etmeniz gerekir. Duş jeli, sabun, kremler vs. kimyasal içermemelidir. Saf su ya da genital bölge PH'ına uygun olarak üretilen ürünler tercih edilmelidir.





-Vajina temizliği kesinlikle ihmal edilmemelidir. Düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Bunun için yine genital PH'ına uygun temizleme mendillerinden de yararlanılabilir.

-Dar ve sentetik kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Sentetik kıyafetler ve iç çamaşırları cildi tahriş edebilir. Dar kıyafetler da cildi sıkıştıracağından ve terleteceğinden bakteri üretiminin oluşmasına neden olabilir. Cilt sorunlarıyla karşılaştırabilir.

-Günlük ya da adet dönemlerinde kullanılan pedlerin içeriği oldukça önemlidir. Pedlerin üretiminde kullanılan maddeler cildi tahriş edebilir. Cildinize zarar vermeyen pamukluluğa sahip ve kaliteli pedleri tercih etmelidir. Ayrıca uzun süre aynı ped kullanmamalı ve sık sık değiştirmeye dikkat edilmelidir.