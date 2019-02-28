Kadınların orgazm olmasıyla ilgili internette çokça bilgi dolaştığından yanlış kanılara da varılabiliyor. Sadece erkekler değil kadınlar da orgazm olabilir. Kadın ve erkek ilişkisinde önemi büyük olan kadın orgazmı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.



KADINLAR ORGAZM OLABİLİR Mİ?



Cinsellik üzerine doğru bilinen bir yanlış vardır ki o da erkeklerin orgazm olduğu kadınların ise olamadığıdır. Doğru anlar ve ortam yaratıldığında kadınlarında orgazm olması oldukça doğal ve faydalı bir süreçtir.



KADINLAR NASIL ORGAZM OLUR?