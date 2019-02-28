Bugünkü
Takvim
  • Kadın-Sağlık
  • 28.02.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:14

na ne iyi gelir?

Özellikle kış aylarında soğuk havalardan dolayı sıkça rastladığımız bazen can sıkıcı olabilmektedir. Aslında doğal yöntemlerle boğaz ağrısından kurtulmak mümkün. Bünyenize ilaç eklemeden doğada bulunan şifalardan faydalanarak boğaz ağrınızı geçirebilirsiniz.

Yemek yerken ve bir şeyler içerken insanı rahatsız eden boğaz ağrısı gündelik yaşamı da zorlaştırır. Boğaz ağrısında bir de kuruluk eklendiğinde şikayetler daha da artar. Böylesi durumlarda boğazı nemli tutmak için bolca sıvı tüketmeli ve ılık içecekleri tercih etmelisiniz. Yaşanan bu olumsuz durumu en aza indirebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz boğaz ağrısına iyi gelen doğal çözümler…

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN 5 DOĞAL ÇÖZÜM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerKadın-Sağlık HaberleriBoğaz ağrısına ne iyi gelir?
Diğer Kadın-Sağlık Haberleri Tüm kadın-sağlık haberleri
Tüm Kadın-Sağlık Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar