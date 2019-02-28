Fizyolojik bir durum olan adet dönemi sadece fiziksel değil psikolojik olarak da olumsuz etkiler yaşatır. Adet dönemlerinde yaşanan adet sancısı özellikle çalışan kadınların hayatını zorlaştırır. Bu dönemde dikkat edeceğiniz aslında küçük püf noktalarla da adet sancısını unutmanız mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar…