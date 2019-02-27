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  • 27.02.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 17:22

Öksürüğü kesen 5 besin!

Kış aylarında en çok yaşanan rahatsızlıktan biri de öksürüktür. Günlük yaşamda oldukça rahatsız edici olan öksürükten kurtulmanın doğal yolları vardır. Hemen ilaç kullanmak yerine sizler için derlediğimiz öksürüğü kesen besinlerden faydalanabilirsiniz.

Soğuk havalarda sıklıkla karşılaştığımız öksürük sorunu bazen çekilmez olabiliyor. Bazı öksürükler inatçı olmakla birlikte ağrı da yapabilir. Bazı besin ve karışımlarla yaşadığınız öksürük sorununu en aza indirebilirsiniz. Peki hangi şifalı besinler öksürük için tüketilebilir? İşte öksürüğe iyi o gelen besinler…

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BESİNLER

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