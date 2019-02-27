Öksürüğü kesen 5 besin!

Soğuk havalarda sıklıkla karşılaştığımız öksürük sorunu bazen çekilmez olabiliyor. Bazı öksürükler inatçı olmakla birlikte ağrı da yapabilir. Bazı besin ve karışımlarla yaşadığınız öksürük sorununu en aza indirebilirsiniz. Peki hangi şifalı besinler öksürük için tüketilebilir? İşte öksürüğe iyi o gelen besinler…
ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BESİNLER
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