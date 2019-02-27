Başta kök hücre nakli olmak üzere pek çok rahatsızlıkta önemli bir görev üstlenen kordon kanı daha bebeklikten saklanmaya başlıyor. Yaklaşık 16 yıl boyunca saklanabilen kordon kanı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.



KORDON KANI NEDİR?



Bebek rahim içerisinde yaşarken kordon bağı ile besin ve oksijen almasını sağlayan plasentaya bağlı haldedir. Doğumdan sonra plasenta rahimden dışarı atılır. Plasenta ve göbek kordonu arasındaki kana da kordon kanı denir.

KORDON KANI SAKLAMANIN FAYDALARI NELERDİR?