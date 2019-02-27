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  • 27.02.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 15:20

? saklama ne işe yarar?

Özellikle son zamanlarda çok konuşulan bir konu da saklaması oluyor. Alişan Tektaş ve Buse Varol Tektaş’ın yeni doğan bebeklerinin kordon kanını saklaması gündemde merak konusu oldu. Peki , bu kanı saklamanın ne gibi faydaları bulunur?

Başta kök hücre nakli olmak üzere pek çok rahatsızlıkta önemli bir görev üstlenen kordon kanı daha bebeklikten saklanmaya başlıyor. Yaklaşık 16 yıl boyunca saklanabilen kordon kanı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

KORDON KANI NEDİR?

Bebek rahim içerisinde yaşarken kordon bağı ile besin ve oksijen almasını sağlayan plasentaya bağlı haldedir. Doğumdan sonra plasenta rahimden dışarı atılır. Plasenta ve göbek kordonu arasındaki kana da kordon kanı denir.

KORDON KANI SAKLAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

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