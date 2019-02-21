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  • Kadın-Sağlık
  • 21.02.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 12:28

hangi yiyeceklerde bulunur? faydaları nelerdir?

İnsan sağlığı üzerinde önemli etkisi olan bazı yiyeceklerde yüksek oranda bulunur. Bu besinlerin yeterli miktarda tüketilmesi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminini karşılamasını sağlar. Peki B12 hangi besinlerde bulunur, faydaları nelerdir?

B12 eksiliği hastalıklara davetiye çıkarır. Bu nedenle vücudun ihtiyaç duyduğu B12 vitamininin karşılanması gerekir. İlaç olarak tüketmek yerine B12 bakımından zengin yiyeceklerin tüketilmesi daha iyi olacaktır.

B12'NİN FAYDALARI NELERDİR?

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