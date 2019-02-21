B12 eksiliği hastalıklara davetiye çıkarır. Bu nedenle vücudun ihtiyaç duyduğu B12 vitamininin karşılanması gerekir. İlaç olarak tüketmek yerine B12 bakımından zengin yiyeceklerin tüketilmesi daha iyi olacaktır.
B12'NİN FAYDALARI NELERDİR?
B12 eksiliği hastalıklara davetiye çıkarır. Bu nedenle vücudun ihtiyaç duyduğu B12 vitamininin karşılanması gerekir. İlaç olarak tüketmek yerine B12 bakımından zengin yiyeceklerin tüketilmesi daha iyi olacaktır.
B12'NİN FAYDALARI NELERDİR?
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