Sağlıklı bir vücudun yolu, sağlıklı bir böbreğe sahip olmaktan geçiyor. Vücutta adeta kevgir görevi üstlenen bu yaşamsal organın sağlıklı olmasında yaşam tarzı büyük önem taşıyor. Düzensiz ilaç kullanımından, tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara, işlenmiş şekerli ve tuzlu gıdalardan sigaraya kadar pek çok durum, böbrek sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir böbreğe sahip olmanın sırrını açıklıyor. Şu bilgileri veriyor:



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Hareketli ve aktif bir yaşam, tüm vücuda sağlık veriyor. Düzenli yürüyüş hafif koşu ve bisiklete binme, dinç bir bedene sahip olmayı sağlıyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Böylece kilonun böbreğe verdiği zararı azaltıyor. Yine modern yaşamın getirdiği hastalıklardan diyabet de kronik böbrek hastalığına neden oluyor. Hipertansiyon hastalarının da böbreklerine dikkat etmesi gerekiyor. Bu hastaların tuz tüketimini kısıtlaması, bol egzersiz yapması ve ilaçlarını aksatmaması öneriliyor.



İLAÇ IÇMEYİN

Dünyada reçetesiz en çok kullanılan ilaçların başında ağrı kesiciler geliyor. Bu ilaçların gelişigüzel kullanımı, en çok böbreklere zarar veriyor. Böbrek yetmezliğine bile neden oluyor. Sağlıklı böbrekler için kontrollerin de aksatılmaması gerekiyor. Diyabet, hipertansiyon, obez ve ailesinde böbrek hastalığı bulunanların yılda bir kez böbrek fonksiyonları kontrol ettirmesi önem taşıyor.





BOL SU İÇİN

Sağlıklı beslenme tarzı da böbreklerin olmazsa olmazını oluşturuyor. Tuz tüketimini azaltmak, taze sebze-meyve tüketimine özen göstermek ve konserve gıdaları sudan geçirdikten sonra tüketmek gerekiyor. Yine yeterli sıvı alımı böbrekleri koruyor. Günde 1.5-2 litre su tüketmek kronik böbrek hastalığı riskini azaltıyor.

SÜPER BESİNLER

ELMA: Lifli yapısı ile böbrek hastalıklarından korur. Mesane ve idrar problemlerini iyileştirir.

BALKABAĞI: Böbrekte biriken taşların düşürülmesini sağlar.

PANCAR: Toksinlerin atılmasını sağlayarak böbreklerin yükünü hafifletir. Karaciğeri de korur ve güçlendirir.

YABAN MERSİNİ: Mesaneyi temizler. Böbrekleri toksinlerden arındırır. Böbreklerin çalışmasını düzenler.

KEREVIZ: İdrar söktürücü etkisi ile böbreklerin doğal yollarla temizlenmesini sağlar.

ANANAS: Böbrekleri temizler.

TERE: İdrar söktürücüdür. Böbrek ve mesanede taş oluşumunu engeller.