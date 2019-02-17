Kuzgun 2. yeni bölüm fragmanında duygusal karşılaşma!

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kuzgun dizisinin 2. bölüm fragmanı büyük heyecan yarattı. Kuzgun ile annesinin karşılaşma anı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Peki ikili arasında neler olacak? İşte Kuzgun'un yeni fragmanı…



KUZGUN 2. BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI



Yusuf ve Rıfat iki kıdemli polis ve çok eski dosttur. Uyuşturucu baronu Şeref Dağıstanlı'ya yönelik büyük bir operasyon düzenlerler. Şeref kurtulmak için Yusuf ve Rıfat'a yüklü miktarda rüşvet ve yanı sıra imtiyaz önerir. Yusuf bu teklifi sert bir şekilde reddeder. Rıfat ise Yusuf'la aynı düşüncede değildir ama bunu dillendirmez. Yusuf, operasyondan çok kısa bir süre sonra kendisine kurulan kumpasla tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat'tır. Yusuf'un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu, hayatlarını en acı ve en trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin, acının, öfkenin ve mücadelenin içine düşecektir. Kuzgun'un sır gibi kayboluşu, Dila'yı derinden etkiler.

Dila sadece en yakın arkadaşını değil, çocukluk aşkını da kaybetmiştir. Dila'nın çocuk kalbinde Kuzgun asla iyileşmeyecek bir yara olarak kalacaktır. Aradan yirmi yıl geçmiştir. Dila yıllar önce okumak için gittiği Londra'dan temelli olarak dönmüştür. Kuzgun ise Nevşehir'de korumalık yapmaktadır. Kuzgun'a çalıştığı yerde verilen yeni görev, çocukluk aşkı Dila'yı korumaktır. Dila ile Kuzgun'un bu karşılaşması Nevşehir'den İstanbul'a uzanacaktır. Kuzgun çocukluğunun çalındığı şehre geri döndüğünde, sadece Dila'nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.



Oyuncular: Barış Arduç, Burcu Biricik, Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Aytek Şayan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Erdal Küçükkömürcü, İpek Erdem, Derya Beşerler