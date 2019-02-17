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  • Kadın-Sağlık
  • 17.02.2019 16:39
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 16:39

belirtileri ne zaman başlar? Hamilelikte ilk belirtiler nelerdir?

Bebek planlasın ya da planlamasın kadınlar belirtilerinin ne zaman başladığını merak ediyor. kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte belirti zamanları da farklılaşabilir. Peki hamileliğin ilk belirtilerinde hangi değişiklikler vardır?

Genel olarak bebek bekleyen anne adayları hamilelikte ilk belirtilerin neler olduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Adet kesilmesinden itibaren görülen belirtileri bazı kadınlar hemen hissederken bazıları birkaç hafta sonra hissedebiliyor. Bünyeye göre farklılaşan bu belirtiler bedensel ya da ruhsal olabilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NEDİR?

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