Genel olarak bebek bekleyen anne adayları hamilelikte ilk belirtilerin neler olduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Adet kesilmesinden itibaren görülen belirtileri bazı kadınlar hemen hissederken bazıları birkaç hafta sonra hissedebiliyor. Bünyeye göre farklılaşan bu belirtiler bedensel ya da ruhsal olabilir.



HAMİLELİK BELİRTİLERİ NEDİR?