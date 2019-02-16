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  • 16.02.2019
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ta başarı veriyor! İşte yumurtanın hiç bilmediğiniz faydaları...

Aşka yumurta
sabah kahvaltılarını süslüyor. İçerisindeki A, E, B16 vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum mineralleri ile şifa saçıyor. a da mutluluk veriyor. Cinsel hayatta başarının yolunu açıyor. Yumurtanın sağlığımıza yaptığı önemli etkiler şöyle sıralanıyor...

-Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırır.
-Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
-Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
-Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar.
-Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekler.
-Demir eksikliğini giderir.
-Zayıflatır.
-Katarakttan korur.

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