Yumurta sabah kahvaltılarını süslüyor. İçerisindeki A, E, B16 vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum mineralleri ile şifa saçıyor. Cinsel hayata da mutluluk veriyor. Cinsel hayatta başarının yolunu açıyor. Yumurtanın sağlığımıza yaptığı önemli etkiler şöyle sıralanıyor...
-Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırır.
-Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
-Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
-Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar.
-Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekler.
-Demir eksikliğini giderir.
-Zayıflatır.
-Katarakttan korur.
-Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırır.
-Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
-Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
-Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar.
-Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekler.
-Demir eksikliğini giderir.
-Zayıflatır.
-Katarakttan korur.
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