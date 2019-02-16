Yumurtlama döneminin sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Kadınların hormonal olarak yoğun bir değişim yaşadığı bu dönemde sıcak basması, aşırı terleme ve huzursuz ruh hali gibi şikayetler görülüyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, kadınlık hormonu olan östrojenin menopoz döneminde azaldığını söylüyor. Adet döngünüzde değişiklik, kanamanın normalden uzun sürmesi, cinsel ilişkinin ardından kanama oluşması gibi durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söylüyor. KRITIK YAŞ 51... Geç menopoza girmenin daha uzun bir ömür anlamına gelmediğini anlatan Prof. Dr. Şendağ, şöyle devam ediyor: "Uzun vadede yüksek östrojene maruz kalmak, genç görünmeyi sağlar. Ancak daha uzun yaşayacağınız anlamına gelmez."

NELER YEMELİ?

Sağlıklı bir menopoz dönemi için sağlıklı bir beslenme tarzına sahip olmak gerekiyor. Bu dönemde kırmızı et tüketiminin azaltılması gerektiğini belirten uzmanlar, şunları öneriyor:

Yemeklerde zeytinyağı kullanın.

Haftada iki kez balık yiyin.

Ceviz, badem, soya filizi, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebze yiyin.

Tuz kullanımını azaltın.

Gazlı ve şekerli içeceklerde aşırıya kaçmayın.

Menopozda kemikleri güçlendirmek için susam, fındık, kuru baklagiller tüketin.

Günde 8 bardak su için

Elma, havuç, kuru üzüm, sarımsak gibi östro