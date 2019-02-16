Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, sağlıklı beynin sırrını araştırdı. Ezber bozan bilgilerini aktardığı kitapları tüm dünyada satış rekorları kırdı. Sağlıklı bir beyin için ekmekle vedalaşmanın şart olduğunu belirten Dr. David Perlmutter, baş ağrısının da nedenini glütene bağladı. Migrenin, kilolu ve göbekli insanlarda daha sık görüldüğünü belirten ünlü tıpçı, avokadonun ise beyni güçlendirdiğini aktardı. Şu bilgileri paylaştı: Baş ağrısı, günümüzde herkesin yaşadığı sağlık sorunlarından biri. Genellikle ihmal edilen, "Bir ağrı kesici alayım geçer" denilen bu rahatsızlığın ardından aslında ciddi hastalıklar yatabilir! Yapılan araştırmalar, baş ağrısı çekenlerin, gluten hassasiyeti olduğunu gösteriyor. Bu ağrı nedeniyle sayısız doktorun kapısını çalan, çeşitli ağrı kesicileri kullanan hastalar, yalnızca glutensiz bir diyetle iyileşebiliyor. Yani, aslında hayatı kabusa çeviren o ağrıdan kurtulmanın yolu, ekmek ve hamur işi gibi tahıllı ve glutenli besinleri hayatımızdan tamamen çıkartmak... Baş ağrısı, gerilim tipi, küme tipi ve sinüzite bağlı nedenlerle oluşabiliyor. Migren ise tüm bu tiplerden daha şiddetli seyrediyor. Bulantı, kusma ve ışığa hassasiyet ile belirtiler veriyor. Eskiden nedeni bilinmeyen baş ağrılarının altında artık gluten hassasiyetinin yattığı biliniyor. Glutene hassasiyet yaşayan Çölyak hastalarında da şiddetli baş ağrısı şikayetleri bulunuyor. ABD'de yapılan araştırmalara göre kronik baş ağrıları Çölyak hastalarında sağlıklı bireylere oranla çok daha fazla görülüyor.



GÖBEĞI ERİTİN...

Karın bölgesindeki yağlanma yani göbek, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve bunamaya neden oluyor. Bel ölçüsündeki artış, baş ağrısına da neden oluyor. Araştırmalara göre 55 yaşına kadar kadın ve erkeklerde bel ölçüsü, migren aktivitesi üzerinde daha büyük etki gösteriyor. Obezite hastalarında baş ağrısı şikayetleri daha sık görülüyor. Göbekli kadınların, zayıf olanlara göre baş ağrısı şikayeti riski yüzde 30 artıyor. Sonuç olarak göbek ne kadar büyükse, baş ağrısı çekme riski de o kadar artıyor. Baş ağrısında beslenme alışkanlıklarının değişmesi öneriliyor. Bunun için kilo vermek ve ekmeği hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor.



AVOKADO GÜÇ VERİR

OMEGA-3, sağlıklı ve zinde bir beynin yapı taşıdır. Bir beyin hücresinin genç kalabilmesi için bu minerale ihtiyacı vardır. Balık yağı, somon balığı yağı, hamsi yağı, keten tohumu yağı ve avokado, zengin Omega-3 içeriği ile beynin adeta ilacıdır. Bu besinler, anne sütüyle bebeğe aktarılır ve yeni doğmuş bebeğin de beyin hücrelerini korumaya yardımcı olur.

TUZDAN UZAK DURUN

Yemeklerin lezzetlenmesi için kullanılan tuzun aşırı kullanımı hem sağlığı bozuyor hem de baş ağrısını beraberinde getiriyor.

Baş ağrısını önlemek için şunlara dikkat etmek gerekiyor:

Düzenli uyumaya özen gösterin.

Hareket edin, egzersiz yapın.

Kafein kullanımını abartmayın.

Eski kaşardan ve aşırı tuzlu besinlerden uzak durun.

BEYNİ GÜÇLENDIREN TAVUK

Malzemeler:

6 parça tavuk göğsü

1 yemek kaşığı taze biberiye

2 diş dövülmüş sarımsak

1 baş kıyılmış kuru soğan

1 limonun kabuğu ve suyu

120 ml zeytinyağı



Yapılışı: Biberiye, sarımsak, soğan, limon kabuğu ve limon suyunu bir kasede karıştırın. Üzerine yavaşça zeytinyağı ekleyin. Hazırladığınız marine sosunu tavukların üzerine döküp fırın kabının üstünü kapatın ve buzdolabında iki saat bekletin.

Fırın sıcaklığını 180 dereceye ayarlayın.

Tavuğu sosun içinden alın ve fırında 25 dakika ya da iyice kızarana kadar pişirin. Salata ya da buharda pişmiş sebzelerle servis edin.



MODERN ÇAĞIN ZEHİRİ TAHIL-DR. DAVİD PERLMUTTER

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: UYKUSUZLUK HAFIZADAN ÇALAR​