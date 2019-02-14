Bağışıklık sistemindeki bozulma sonucunda beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşması MS hastalığı olarak adlandırılır. Son derece önemli ve ciddiye alınması gereken sinirsel bir rahatsızlıktır. Erken teşhis ve tedavi MS hastalığında yaşamsal önem taşır.



Türkiye'de bir MS hastalığı konusuyla ilgili bir ilk de gerçekleşecek. 4-17 Şubat tarihlerinde 1. Uluslararası tıp dünyası Multipl Skleroz Kongresi düzenlenecek. Alanında uzman isimler MS hastalığının detaylarını konuşacak ve vatandaşlar arasında büyük bir farkındalık yaratılacak.

MS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?